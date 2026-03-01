Canciones de desamor

Como viene siendo costumbre, cada año en Cromañón publicamos canciones de amor primero, cerca del 14 de febrero, y ya después de un par de semanas, o sea hoy, cuando las aguas vuelven a su cause, enlistar canciones que hablan del desamor, de términos de relaciones amorosas y de rencores, dolores, etcétera.

Desamor

• “Alone again” o “Sólo otra vez” de los metaleros de Dokken (Así se llama el grupo) es una poderosa balada del 84 de su disco “Dientes y uñas”. El autor Don Dokken la compuso y grabó en un cassette que quedó guardado en una caja durante ocho años. Al buscar una balada para su disco antes mencionado recuperó la rolita y el bajista Jeff Pilson le hizo nuevos arreglos. Un hombre que sufre de nuevo, por quedarse solo. “I’d like to see you in the morning light. I like to feel you when it comes tonight. Now I’m here and I’m all alone. Still, I know how it feels. I’m alone again”.

• Considerada como una de las composiciones más melancólicas y bonitas del grupo Bread tenemos “Aubrey” de 1972 del disco “Guitar man”. Una canción sobre un amor no correspondido hacia una chica llamada Aubrey (David Gates la escribió después de ver a la actriz Audrey Hepburn en una película de 1961), y está acompañado sólo de violín, guitarra acústica y campanas de orquesta. “And Aubrey was her name. A not so very ordinary girl or name But who’s to blame for a love that wouldn’t bloom? For the hearts that never played in tune? Like a lovely melody that everyone can sing. Take away the words that rhyme, it doesn’t mean a thing”.

Lobo

• “Don’t expect me to be your friend” o lo que viene siendo en castellano “No esperes que sea tu amigo” del estadounidense Lobo (Roland Kent Lavoie) es del año 1972 y es el tercero de los cuatro grandes éxitos que ha tenido en su carrera. Con una voz muy agradable, Lobo hace esta canción que dedica a esa chica que lo traía nomás a la vuelta y vuelta dejándole claro que tiene intenciones serias que están más allá de ser solo su amigo. “I love you too much to ever start liking you. So, let’s just let the story kinda end. I love you too much to ever start liking you. So, don’t expect me to be your friend”.

• “Hoy la vi”, de Pablo Milanés, es del disco de larga duración de nombre “La vida no vale nada”, que la interpreta junto a Silvio Rodríguez, con un ritmo más bien festivo, es algo así como el gusto de ver que al otro ser amado le va muy mal sin nuestra compañía. Muy buena para levantarnos el ánimo y decirle a la ex pareja que estaría mejor si hubiera seguido con nosotros. “Hoy la vi, y tenía un rostro ajeno al que yo amaba; el que dan unos años de no ser feliz”.

Desamor (Pheelings media)

• Otra muy famosa canción de desamor lleva por título “Luto en mi alma”, es creación de Manny Delgado, y era interpretada por el grupo venezolano de Los Terrícolas. La canción se grabó en nuestro país en 1975 y se incluyó en el disco elepé “Los terrícolas en México”. En esta rolita al pobre de Néstor su pareja le anda haciendo de chivo los tamales con otro. Fue de esas canciones que aunque no te gustara te la sabías de tanto que se escuchaba por todos lados. “Hay luto en mi alma, el amor que un día era mi alegría, era mi ilusión. Hay luto en mi alma, la he visto con otro. Llevaba sus libros, le hablaba al oído palabras de amor”.

• “Mirta de regreso” compuesta por Adrián Abonizio e interpretada y grabada por Juan Carlos Baglietto en su primer disco elepé “Tiempos difíciles” de 1982, se convirtió en su primer gran éxito comercial en su natal Argentina. Un hombre que regresa a su hogar después de estar preso tres años y encuentra que su mujer no lo esperó y encontró otro amor. La gran lección de esta rolita es aceptar las nuevas circunstancias y seguir adelante. “Si no estoy llorando, no ves cómo me aguanto, debajo de la cama asoman sus zapatos, Mirta gracias por todo”.

• La versión en español de “Words” de los Bee Gees corrió, en 1968, a cargo de Johnny Dynamo acompañado de Los Leos. Fue uno de los grandes éxitos del coahuilense con el nombre de “Palabras” y por supuesto que es una canción que nos habla de rencor y de un gran dolor al darnos cuenta que la relación amorosa estaba basada en mentiras. “Son palabras sin sentir, sin nada que decir de ayer. Son palabras de rencor, que solo hablan de un gran dolor. Mentir fue nuestra historia, que no es ni amor ni gloria, porque es así”.

Manolo Muñoz

• Si de plano andas con el desamor a todo lo que da por andar confiando en alguien que solo te dejó penas y dolor, te recomiendo la interpretación del jalisciense Manolo Muñoz cantando su famosísima “Pesares”, que fue de sus más grandes éxitos. El autor de la canción es José Barros y fue un sencillo que se incluyó en su disco de 1977 llamado “Te lo dije”. “La primavera, de mi amor contigo, no tuvo perfumes y hasta la propia vida, se me fue llenando, de desilusión”.

• El desamor desde otro punto de vista, digamos del que no puede olvidar a su ex pareja y hace hasta lo imposible por no recordarla, pero a la vez con ganas de que regrese, es el que nos presenta Hernaldo que lleva por nombre “Procuro olvidarte” de 1980. Aunque muchos creen que el tema fue escrito por él, la verdad es que es de la autoría de Manuel Alejandro y Ana Magdalena. Fue la canción con la que logró reconocimiento internacional el nicaragüense, nacionalizado chileno, Hernaldo Zúñiga. “Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito”.

Los Brios

• “Yo sé que te acordarás” es una muy llegadora rolita de Los Bríos, grupo argentino dedicado a las canciones de corte romántico, del año 1974. El grupo sigue en activo hasta la fecha con nuevos integrantes. Una advertencia al ex ser amado de que no le será fácil olvidar y que se arrepentirá de dejar ir a tan buen partido. “Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí”.

FRASE

“Tienes que aprender a dejar la mesa cuando el amor ya no se sirve”. —Nina Simone.

DATO

