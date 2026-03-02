El Coro del Estado de Jalisco llevará la zarzuela al Teatro Alarife Martín Casillas

El Coro del Estado de Jalisco evocará el espíritu festivo y popular de la zarzuela con un programa integrado por algunos de los fragmentos más emblemáticos del género.

Martes Musicales en el Ex Convento del Carmen con la presentación del Coro del Estado de Jalisco

La cita será el próximo 4 de marzo a las 19:00 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas, como parte de la Temporada 1 del ciclo Encuentros Sonoros en el Alarife, iniciativa que busca diversificar la oferta musical en recintos públicos.

Impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Jefatura de Música y Arte Sonoro, el concierto propone un recorrido por el teatro lírico español, con piezas que combinan lirismo, carácter popular y vitalidad escénica. El programa abrirá con el “Acto I de El Orgullo de Jalisco”, con música de Federico Moreno Torroba y libreto de Antonio Guzmán Aguilera.

La velada incluirá números como “El Chaleco Blanco” y “Seguidillas”, de Federico Chueca, así como el “Paso Doble de los Sargentos” y la “Introducción y Calles de La Gran Vía”, firmadas por Chueca en colaboración con Joaquín Valverde Durán. También se interpretarán fragmentos de “El Año Pasado por Agua” y la “Mazurka de las Sombrillas” de Luisa Fernanda, nuevamente de Moreno Torroba, donde el romanticismo se impone sobre la estampa popular.

El programa cerrará con “Lamparilla” y el coro de “El Barberillo de Lavapiés”, de Francisco Asenjo Barbieri, pieza fundamental del repertorio zarzuelístico del siglo XIX. El ciclo Encuentros Sonoros ha contado previamente con la participación de la Orquesta Típica de Jalisco y la Banda del Estado, consolidándose como una plataforma para acercar al público a formatos orquestales, corales y de cámara.

