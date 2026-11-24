Cuando estaba morrillo desarrollé cierto rencor contra ese gordito viejo, barbón y chapeteado que, según dicen, reparte regalos por todo el mundo en una sola noche. ¡Vaya privilegio!

En aquellos tiempos del Chabelazo, cuando la televisión anunciaba los juguetes más perros de la temporada, todos los morros teníamos nuestra lista de deseos. Uno quería el fabuloso Fred; otro, el robot XL2, con aquella voz inconfundible de Jorge Arvizu, «El Tata»; también estaba el Chuta Gol, el Hombre Elástico y hasta su enemigo, aquel monstruo verde que también se estiraba.

Asociación Civil Cambiando el Chip AC

No podían faltar las naves y los personajes de Star Wars de Lili Ledy, los juguetes Mi Alegría y, por supuesto, una bicicleta. ¡Ah, qué tiempos aquellos!

La lista podía ser larga, casi tanto como la ambición de un político en campaña. El problema era que no todos los deseos se cumplían. Había niños que recibían algo completamente distinto a lo que habían pedido; otros se encontraban con calzones y calcetines, y algunos, de plano, no recibían ni un Nacho Molacho.

¡Qué injusticia! Uno se preguntaba si Santa Claus no había leído la carta o si de plano se había equivocado de domicilio.

Pero que no cunda el pánico ni gobierne la tristeza. Si algo podemos hacer en estas fechas es echarle una mano a quienes no tienen la misma suerte. Porque mientras algunos andamos pensando qué regalo queremos, hay niños y familias que necesitan mucho más que un juguete.

Y ahí es donde entran las personas de buen corazón. La Asociación Civil Cambiando el Chip lanzó una campaña navideña para recolectar juguetes, despensas, artículos de primera necesidad y hasta aparatos electrónicos que ya no funcionan.

La intención es llevar alegría y apoyo a niñas, niños y familias de comunidades vulnerables de Guadalajara y sus alrededores.

La convocatoria incluye juguetes nuevos o usados en buen estado, muñecas, peluches, juegos de mesa, carritos y bloques. También reciben alimentos no perecederos, como arroz, frijol, azúcar, pasta, aceite y enlatados, además de productos de higiene personal, limpieza, ropa y calzado en buenas condiciones.

Pero aquí viene algo interesante: también puedes sacar de los cajones esos celulares que ya no encienden, los que tienen la pantalla hecha pedazos, las tabletas descompuestas o los aparatos electrónicos que llevan años arrumbados porque ya no sirven.

La asociación los recibirá para canalizarlos con compradores o recicladores especializados. Los recursos que se obtengan mediante su aprovechamiento se destinarán a comprar juguetes para los pequeños.

Es decir, ese teléfono que ya no sirve y que nomás ocupa espacio puede convertirse en un regalo para un niño. ¡Mira qué buena manera de darle una segunda oportunidad a la tecnología!

El director de Cambiando el Chip AC hace un llamado a la ciudadanía, empresarios, comerciantes, instituciones y medios de comunicación para sumarse a esta iniciativa. La idea es sencilla: cada aportación cuenta, por pequeña que parezca.

La asociación busca que ningún niño se quede sin una sonrisa esta Navidad y que también las familias que atraviesan momentos complicados reciban una mano amiga.

Así que ya saben, si tienen juguetes en buen estado que puedan compartir, alimentos, artículos de primera necesidad o algún aparato electrónico descompuesto, esta puede ser una buena oportunidad para convertirlos en algo útil.

Porque la Navidad no tendría que medirse por el tamaño del regalo ni por cuánto costó. A veces, una pequeña aportación puede significar muchísimo para alguien más.

Asociación Civil Cambiando el Chip AC

Y quién sabe, quizá aquel gordito barbón no alcance a llegar a todas las casas, pero siempre habrá alguien dispuesto a echarle una mano para que la magia navideña no se quede sin repartir.

Para sumarse a la campaña:

Asociación: Cambiando el Chip AC.

Cambiando el Chip AC. WhatsApp: 33 1969 0979.

33 1969 0979. Facebook: Cambiando el Chip AC.

Cambiando el Chip AC. Zona de apoyo: Guadalajara y municipios de sus alrededores.

¡Que esta Navidad haya menos juguetes arrumbados y más sonrisas repartidas!