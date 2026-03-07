Canciones que salieron en películas

Estamos cerca del tiempo en que se premian películas con las estatuillas de los premios Oscar y para estar un poco a tono con esto es que este Cromañón va con canciones que fueron utilizadas o creadas para películas.

LP

• En la película “Easy rider” de 1969 se incluyó y volvió un himno entre los motociclistas la canción “Born to be wild” interpretada por el grupo Steppenwolf. Algunos musicólogos describen a esta rolita como la primera canción de heavy metal y la asocian al bautismo de este género musical. Mientras que suena la canción en la película un grupo de motociclistas, con aspecto muy rudo, recorre alguna carretera de los Estados Unidos, sintiéndose bien sabrosos. “Get your motor runnin’. Head out on the highway. Looking for adventures. In whatever comes our way”.

• En 1972, en la película dirigida por Franco Zeffirelli, basada en la vida de San Francisco de Asís, llamada “Brother son and sister moon” o en español “Hermano sol, hermana luna”, la música estuvo a cargo del cantautor escocés Donovan, quien en las letras de las canciones entremezcló frases de oraciones del santo de Asís. La canción que da título a la película es “Brother son and sister moon”. “Brother Sun and Sister Moon. I seldom see you , seldom hear your tune.Preoccupied with selfish misery. Brother Wind and Sister Air, open my eyes. To visions pure and fair that I may see. The glory around me”.

• De la película “La novicia rebelde”, que también fue conocida como “El sonido de la música”, de 1965, recordamos, además de a Julie Andrews, la canción “Do, re, mi” que ella interpreta y que se llegó a versionar en diferentes idiomas alrededor del mundo. La película está basada en una novela de 1956, de la escritora Maria von Trapp llamada “La familia Trapp”. “Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to run. Sew, a needle pulling thread. La, a note to follow Sew. Tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to Do (oh-oh-oh)”.

Survivor

• “Eye of the tyger” es una canción del grupo Survivor que todos asociamos con hacer ejercicio y con el boxeo, y fue la rolita más reconocida de la película de 1982, “Rocky 3”, que protagonizó Sylvester Stallone, que fue quien pidió a los de Survivor escribieran una canción para su película, después de que el grupo Queen no quiso cederle los derechos de “Another one bites the dust”. Fue un gran éxito a nivel internacional llegando al número uno de las listas de éxitos de muchos países. “Risin’ up, back on the Street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I’m back on my feet. Just a man and his will to survive”.

• El primer éxito del más grande vendedor de discos de todos los países de habla hispana: Julio Iglesias, es de 1969, y se llama “La vida sigue igual”, que también fue tema de una película con el mismo nombre, dirigida por Eugenio Martín, en la que se cuenta de sus inicios en el mundo de la música. Es una composición de el mismo Julio y en la película también él es el actor principal junto a Charo López. “Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauces, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz”.

• En la versión en inglés y español de la película de origen alemán-estadounidense, “The never ending story” de 1984, se incluyó la canción interpretada por Limahl, “Never ending story”, que fue compuesta por Giorgio Moroder. La película está basada en la novela homónima de Michael Ende y sus protagonistas fueron Noah Hathaway y Barrett Oliver. Cuando se estrenó fue la película más cara producida fuera de los Estados Unidos o la Unión Soviética. “Make believe I′m everywhere. Hidden in the lines. Written on the pages. Is the answer to a never ending story. Ah-ah-ah-ah-ah-ah”.

B. J. Thomas

• En la película “Butch Cassidy and The Sundance Kid”, de 1969, se incluyó la canción “Raindrops keep falling on my head”, que en español es “Gotas de lluvia cayendo sobre mi cabeza”, interpretada por B. J. Thomas y ganó el premio Oscar ese año. Fue hecha por Burt Bachacrach y Hal David especialmente para esa película. Nos describe a alguien que supera sus problemas y preocupaciones al darse cuenta de que no pasará mucho tiempo hasta que la felicidad aparezca.

• “Singing in the rain” es una película musical de 1952 que fue todo un éxito, es considerada el mejor musical que ha tenido el cine estadounidense. La canción más recordada de esa película se llama también “Cantando bajo la lluvia”, fue grabada y utilizada en diferentes películas antes de esta que les comento en 1952, que la hizo famosa a nivel internacional en la voz de Gene Kelly protagonista principal del filme. “I’m singin’ in the rain. Just singin’ in the rain. What a glorious feeling. I’m happy again. I’m laughing at clouds. So dark up above. The Sun’s in my heart and I’m ready for love”.

Sor Ye-Yé

• En 1967 en nuestro país se convirtió en todo un suceso la película musical de “Sor Ye-Yé”, que fue producción española, y que protagonizó Hilda Aguirre junto a Manuel Gil, Enrique Guzmán y el grupo musical Los Yaki. Está basada en la novela llamada “La hermana San Sulpicio”. Las canciones que en la película parece que canta Hilda Aguirre en realidad son interpretadas por una, entonces poco conocida, Estela Núñez, a quien le prohibieron cantarlas en público. La canción principal se llama “Sor Yeye” y es interpretada por Los Yaki. “Con una sonrisa de ángel, Sor Yeye sirve a Dios. Con una alegría constante, Sor Yeye sirve a Dios”.

FRASE

“En Hollywood te pueden pagar 1000 dólares por un beso, pero sólo 50 centavos por tu alma”, Marilyn Monroe.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 21:00 a las 22:30 hrs, por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine.