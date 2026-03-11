Gobierno de Jalisco recupera posesión del Museo Nacional del Tequila; invertirán 15 mdp para su remodelación

El Gobierno de Jalisco recuperó la posesión y administración del Museo Nacional del Tequila (MUNAT), inmueble cuya propiedad corresponde al estado y que hasta ahora operaba bajo un comodato otorgado al municipio de Tequila. El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que el recinto será remodelado con una inversión de 15 millones de pesos y se proyecta su reapertura con exposiciones itinerantes que difundan la historia y elaboración de la bebida emblemática de Jalisco.

La recuperación del inmueble se dio tras un procedimiento administrativo iniciado por el Gobierno estatal, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el propio estado denunciaran ante la Fiscalía General de la República (FGR) el incumplimiento del Ayuntamiento de Tequila en el uso del espacio. La acción quedó registrada en la carpeta de investigación FEDFECOC/FEIDA-JAL/0000616/2025.

De acuerdo con el mandatario estatal, la Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco ejecutó el Procedimiento de Recuperación Administrativa CJ/RA-01/2026, iniciado el 10 de marzo de este año, mediante el cual se retomó formalmente la posesión del museo.

“Hoy recuperamos para el Gobierno del Estado de Jalisco la operación de este museo. La propiedad siempre ha sido del estado; sin embargo, se había otorgado su operación en comodato al municipio de Tequila. Desafortunadamente se hizo un mal uso del inmueble, y ahora recuperamos también la posesión del mismo”, señaló Lemus Navarro durante una supervisión al edificio.

El gobernador explicó que las acciones de remodelación se realizarán en coordinación con el INAH y la FGR, debido a que algunas áreas del inmueble permanecen aseguradas por la autoridad federal. Se prevé que en las próximas semanas se retiren los sellos de clausura para iniciar los trabajos de rehabilitación.

Entre los proyectos para la reactivación del museo se contempla la actualización de diversas salas temáticas, entre ellas Mitología del tequila, Paisaje Agavero, Historia de la bebida y Denominación de Origen, además de espacios dedicados al vínculo entre tequila, arte y cultura popular. También se habilitará una sala para exposiciones temporales de artistas locales y nacionales.

Asimismo, el gobierno estatal prevé instalar en la Biblioteca Municipal un archivo dedicado a documentar la historia del paisaje agavero y la tradición tequilera de la región.

La operación del MUNAT quedará a cargo de la Secretaría de Cultura de Jalisco y se proyecta que el recinto vuelva a abrir sus puertas antes de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de fortalecer la oferta turística del municipio de Tequila.

Las autoridades estatales señalaron que la reactivación del museo permitirá ampliar la oferta cultural vinculada al paisaje agavero, que también se promueve en espacios como el Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand” y el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería.

Durante su gira por la región, Lemus Navarro también visitó el municipio de Tala para inaugurar la Unidad Deportiva El Refugio, una obra ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública con el objetivo de recuperar espacios públicos y promover entornos saludables para la comunidad.