Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta programa dedicado al sinfonismo inglés en el Teatro Degollado

La Orquesta Filarmónica de Jalisco presentará el Sexto Programa de su Primera Temporada 2026 con dos conciertos programados para el 12 y 15 de marzo en el Teatro Degollado, bajo la batuta de su director artístico, José Luis Castillo. El repertorio estará dedicado a compositores británicos y ofrecerá un recorrido por distintas etapas del desarrollo del lenguaje orquestal en Inglaterra.

El programa abrirá con una obra del compositor del siglo XVIII William Boyce, figura clave del barroco tardío británico. La interpretación representa además la primera ocasión en que la agrupación jalisciense ejecuta una partitura de Boyce, cuyas sinfonías contribuyeron a consolidar la tradición instrumental inglesa antes del surgimiento del clasicismo.

Posteriormente se interpretará la Serenata para tenor, corno y cuerdas de Benjamin Britten, obra escrita en 1943 que reúne poemas de autores ingleses que reflexionan sobre la noche y sus atmósferas. En esta pieza participarán como solistas el tenor César Delgado y el cornista Daniel Graterol. La inclusión de esta obra también forma parte de la conmemoración del 50 aniversario luctuoso de Britten.

El concierto cerrará con la Sinfonía núm. 1 de Edward Elgar, considerada una de las obras más representativas del sinfonismo inglés moderno y que alcanzó cerca de cien interpretaciones durante su primer año tras su estreno. Pese a su relevancia histórica, el repertorio sinfónico británico se presenta con menor frecuencia en las programaciones internacionales debido a su complejidad interpretativa, por lo que este programa se perfila como una oportunidad para acercarse a estas obras en vivo.

