Rehabilitación de la Glorieta de la Estampida

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó las obras de rehabilitación y mejoramiento de la Glorieta de la Estampida, en la que se invirtieron 3.5 millones de pesos.

Vero Delgadillo destacó que la intervención de este espacio no solo mejora la infraestructura urbana, sino que también fortalece la convivencia y la construcción de comunidad.

Glorieta de la Estampida

“Cuando iluminamos lugares como este, donde se generan memorias, historias y recuerdos, también ayudamos a que se construya comunidad”, apuntó.

“Tener este espacio en las condiciones en que lo entregamos es un mensaje muy claro de que en Guadalajara queremos que lo público, que es de todos, esté bien cuidado”.

La Presidenta resaltó que el cuidado de estos espacios contribuye a preservar los símbolos históricos y a fortalecer la identidad de la Ciudad.

“Queremos que sean espacios de encuentro, porque aquí se puede caminar esta glorieta y se puede disfrutar no solo en vehículos, sino también a pie”.

Glorieta de la Estampida

El director de Mejoramiento Urbano, Asareel Mata Guadarrama, detalló que la intervención consistió en trabajos integrales en todo el entorno de la glorieta.

“Van desde la iluminación de ambas aceras de la glorieta; se colocaron 80 luminarias RGB con el fin de armonizar de manera dinámica toda la iluminación”, detalló.

“También se realizó la rehabilitación hídrica y eléctrica, incluyendo todos los sistemas, tableros eléctricos, así como la tubería y ductería de las fuentes.”

Como parte de los trabajos, se integró un sistema de niebla alrededor de la Estampida, diseñado para generar un efecto visual de movimiento e iluminación, acompañado de la programación de efectos dinámicos tanto en el monumento como en el conjunto de la glorieta y sus fuentes.

En el entorno, se realizaron trabajos de balizamiento y mantenimiento, incluyendo el tratamiento del arbolado.

Estos trabajos forman parte del Programa Anual de Obra Pública que prioriza la mejora de los espacios públicos.

Glorieta de la Estampida

En la entrega de la rehabilitación de la Glorieta de la Estampida estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Bernardo Fernández Labastida; el Comisario General de Seguridad Ciudadana, Ismael Ramírez Méndez; el Coordinador General de Servicios Públicos Municipales, Óscar Villalobos Gámez, y el regidor Humberto Trujillo.

También asistieron la directora general de Holiday Inn Guadalajara Plaza, Maggie Sepúlveda, y el gerente del Hotel Guadalajara Plaza, Rafael Parrilla Rodríguez.