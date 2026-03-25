La Bienal “José Atanasio Monroy” abre su octava convocatoria y apuesta por la evolución digital del arte pictórico

La Bienal “José Atanasio Monroy” lanzó su octava convocatoria con el objetivo de reconocer tanto a artistas emergentes como consolidados, en un momento en que la escena pictórica nacional continúa diversificándose. Más allá de un certamen, la bienal se ha convertido en un espacio de formación, reflexión y exhibición que permite leer, edición tras edición, el pulso creativo de distintas generaciones.

Bienal de Pintura “José Atanasio Monroy”

Organizada por la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), la iniciativa ha crecido hasta posicionarse como una de las más relevantes en su tipo en el país. Su acervo —que incluye más de 90 obras premiadas, además de piezas del propio José Atanasio Monroy— no solo resguarda memoria, sino que documenta la evolución de la pintura contemporánea.

Uno de los aspectos que distingue a esta edición es su proceso digital fortalecido. Ante la creciente participación —que en la edición anterior superó las dos mil obras provenientes de México y del extranjero—, la plataforma de inscripción fue rediseñada para ofrecer una experiencia más intuitiva, flexible y segura. Esta actualización no es menor: habla de una bienal que se adapta a los tiempos y a las dinámicas actuales de producción y circulación artística.

La mejora tecnológica también apunta a democratizar el acceso. La digitalización del proceso no solo agiliza la inscripción, sino que amplía el alcance del certamen, permitiendo que artistas de distintos contextos puedan participar sin las limitaciones logísticas tradicionales. En ese sentido, la bienal refuerza su vocación descentralizadora y su interés por abrir el panorama más allá de los circuitos habituales.

El componente económico del premio sigue siendo uno de sus principales atractivos y un respaldo tangible para la comunidad artística. En la categoría Emergente, los estímulos van de los 50 mil a los 120 mil pesos, mientras que en la categoría de Consolidados alcanzan hasta los 150 mil pesos. Más que cifras, estos montos representan un impulso directo a procesos creativos en curso, reconociendo obras que dialogan con el presente.

La convocatoria ya se encuentra abierta y puede consultarse en el sitio oficial de la bienal. Ahí se detallan requisitos, fechas y lineamientos para participar en un certamen que, más que premiar trayectorias, ofrece una radiografía del momento actual de la pintura y proyecta sus posibles rutas a futuro.

Bienal de Pintura “José Atanasio Monroy” (RAY CAMPE)

En la presentación de la convocatoria participaron la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Ana María de la O Castellanos Pinzón; la titular de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la UdeG, Daniela Yoffe Zonana; y el coordinador de Artes Plásticas, Visuales y Digitales, Ricardo Duarte, quienes destacaron la relevancia de la bienal tanto en su dimensión formativa como en su capacidad de adaptación a los entornos digitales.

Para conocer la convocatoria completa, requisitos o para aclaración de dudas, puede consultarse la página web de la bienal:

https://bienaljamonroy.udg.mx/