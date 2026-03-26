“Paul McCartney: Hombre a la Fuga”, la vida después de Los Beatles

Después del lanzamiento, a finales de 2025, de la nueva versión de la mítica Antología de The Beatles (su historia narrada por ellos mismos) por Disney Plus, pareciera que se avivó aún más la fama del cuarteto de Liverpool.

Por un lado, se estrenó el documento fílmico de One to One, que nos muestra material inédito de John Lennon y el rumbo que tomó después de la separación del grupo. Aunque no recorre mucho de su vida, solo aborda lo que pasó cuando trató de hacer su primera gira como “solista” (la cual quedó inconclusa). También, en fechas similares, se lanzó en HBO Max un documental sobre la vida de George Harrison, Viviendo en un mundo material, aquí sí abarcando temas muy personales, con entrevistas de participantes directos y mostrando su vida desde la separación del cuarteto hasta su partida de este mundo.

“Paul McCartney: Hombre a la Fuga”

Pero mi recomendación de hoy es, a mi criterio, el mejor documental de los tres: Paul McCartney: Man on the Run (Hombre a la fuga), nombre que hace referencia al mejor álbum de Wings: Band on the Run.

Explora la reinvención de Paul tras la separación de The Beatles, enfocándose en la formación y el éxito de su banda Wings durante la década de 1970, culminando con el fin de la misma y el lanzamiento del célebre álbum McCartney II, es decir, hasta 1980.

Utiliza imágenes de archivo inéditas, videos caseros y fotografías de Linda McCartney, además de entrevistas con Paul, familiares y otros músicos, para mostrar la etapa más vulnerable de Paul en los años 70, desde el retiro en su granja de Escocia hasta el éxito masivo con Wings.

“Paul McCartney: Hombre a la Fuga”

Sin lugar a dudas, esta obra es una película documental muy reveladora, que toca temas fuertes e íntimos que jamás se habían abordado de manera directa sobre The Beatles y la relación entre Lennon y McCartney. Muchos de estos temas eran considerados leyendas urbanas… hasta hoy.

McCartney se muestra sincero y abierto como nunca antes y, de forma directa, aclara muchas de las dudas acumuladas durante años por los fans del cuarteto de Liverpool.

Para los seguidores maduros (incluyéndome), por fin nos dan una respuesta real sobre por qué se separaron The Beatles y quién fue el primero en renunciar de manera seria; recordemos que en el último año hubo berrinches de algunos integrantes.

Nos platica sobre su retiro y depresión después del fin de The Beatles, cuando se fue a vivir a una remota granja de su propiedad con Linda siempre a su lado.

“Paul McCartney: Hombre a la Fuga”

También aborda el lanzamiento de su primer álbum solista, llamado simplemente McCartney, un trabajo donde por primera vez Paul tocó todos los instrumentos, dejando en claro su genio musical.

Por cierto, su retiro terminó cuando tuvo la idea de crear un grupo nuevo en el que el primer integrante fue Linda, su esposa, quien no sabía nada de música, pero siempre fue cobijada por él. Después contactó a Denny Laine, vocalista del grupo Moody Blues, siendo el único integrante que estuvo en toda la historia del nuevo grupo.

“Paul McCartney: Hombre a la Fuga”

Veremos su regreso a los estudios de Abbey Road para grabar nuevo material con su nueva banda, donde al principio divagaba en ritmos nuevos que no eran considerados rock.

Conoceremos su obsesión por tener una banda igual que la anterior, tratando incluso de emular sus modestos inicios, cosa que a la larga cansaba a los integrantes.

Otro tema fuerte es su relación con John Lennon en aquellos días: primero enojados, enviándose indirectas muy directas en sus canciones; basta checar la canción “How Do You Sleep?” de Lennon y la respuesta de Paul con el disco Ram. Y después, retomando su amistad años más tarde de una forma entrañable.

“Paul McCartney: Hombre a la Fuga”

También se aborda la realización del disco que volvió a encumbrar a McCartney a nivel mundial: Band on the Run, grabado en Nigeria (África), donde días antes de su grabación renunció la primera alineación de Wings, por lo que prácticamente fue realizado por el trío de Paul, Linda y Laine. Un álbum cuya portada es de culto y merece un artículo aparte.

El único tema donde la narración se vuelve ambigua es el de la separación de Wings, que realmente nunca fueron un grupo como tal; siempre se sintieron como Paul y su banda (expresado así por sus mismos integrantes), así como el mal comportamiento de su “amigo” Denny Laine (q.e.p.d.), que, aunque no se menciona en la narración e incluso le dan una salida decorosa, la verdad es que su despedida no fue tan cordial. Recordemos que cuando Paul fue apresado en Japón, Laine aprovechó para sacar un álbum solista cuyo sencillo se llamó “Tristes días en Japón”.

Paul McCartney: Man on the Run es un documental de 2025, dirigido por Morgan Neville, ganador del Oscar, y con Paul McCartney como productor ejecutivo. Disponible en Amazon Prime (aunque tuvo un estreno limitado en cine).

“Paul McCartney: Hombre a la Fuga”

Los verdaderos fans se alegrarán de que incluye tres grabaciones inéditas: “Gotta Sing Gotta Dance”, una versión demo de “Silly Love Songs” y una mezcla preliminar de “Arrow Through Me”.

Esperemos que en el futuro Paul realice un documental que abarque su historia desde 1980 hasta el presente.

Recomendable para los fans de la buena música y los beatlemaníacos de corazón. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

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