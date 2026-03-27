Orozco y Eisenstein dialogan en el MUSA: una exposición que conecta muralismo y cine revolucionario

La potencia del muralismo mexicano y la fuerza innovadora del cine soviético se encuentran en la exposición Correspondencias: Orozco-Eisenstein, que el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara presenta como parte de las actividades de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

“Correspondencias: Orozco-Eisenstein”

La muestra explora los vínculos creativos entre el pintor José Clemente Orozco (1883–1949) y el cineasta Sergei Eisenstein (1898–1948), dos artistas que, desde lenguajes distintos, capturaron el dramatismo social posterior a las revoluciones mexicana y rusa.

Aunque separados por miles de kilómetros, ambos creadores compartieron una mirada crítica sobre su tiempo y un fuerte compromiso con los sectores populares.

Orozco utilizó los muros para plasmar escenas de gran intensidad visual mediante trazos vigorosos y contrastes dramáticos, mientras que Eisenstein transformó la pantalla en un espacio de choque de imágenes en movimiento a través de su revolucionaria técnica de montaje cinematográfico.

La exposición, curada por Laura Ayala, propone un diálogo visual entre las obras de ambos artistas. “Se llama Correspondencias porque se enviaban cartas, intercambiaban sus retratos y tenían propuestas estéticas similares, mucho antes de que se hubieran conocido”, explicó la especialista.

“Correspondencias: Orozco-Eisenstein”

Añadió que el recorrido permite observar cómo ambos creadores compartían “un anhelo genuino de que las condiciones de vida de campesinos y obreros fueran diferentes”.

Entre los ejemplos más reveladores del montaje curatorial se encuentra el contraste entre el boceto del mural Los aristócratas, realizado por Orozco en el Colegio de San Ildefonso, y un fragmento de la película El acorazado Potemkin, de Eisenstein, donde aparecen figuras de la élite junto a personajes vulnerables antes de la célebre escena de las escaleras de Odessa.

La muestra reúne obras originales y reproducciones provenientes de instituciones como el Museo Cabañas, el Museo de Arte Carrillo Gil, el Pomona College de California, el Colegio de San Ildefonso y el Archivo Estatal Ruso.

Un diálogo artístico que vale la pena descubrir

Más que una exposición histórica, Correspondencias: Orozco-Eisenstein propone al visitante descubrir cómo dos artistas de contextos distintos desarrollaron lenguajes visuales igualmente intensos para hablar de desigualdad, revolución y cambio social.

Además del diálogo entre pintura y cine, el público puede ver íntegra y subtitulada la película ¡Que viva México! de Eisenstein, rodada en 1930 en distintas regiones del país, lo que convierte la visita en una experiencia que conecta arte, historia y cine de manera única.

Durante la inauguración del pasado jueves, estuvieron presentes Laura Ayala (curadora de la exposición), Estrella Araiza (directora del FICG), Moisés Vizcarra Schiaffino (director del MUSA) y Aleksandr Batadeev, ministro consejero de la Embajada de Rusia en México.

“Correspondencias: Orozco-Eisenstein”

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