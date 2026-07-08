Abren inscripciones para los cursos de verano en la Escuela de Artes de Tlaquepaque

La Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios “Ángel Carranza”, en San Pedro Tlaquepaque, abrió las inscripciones para sus Cursos de Verano 2026, dirigidos a niñas y niños de entre 5 y 13 años de edad.

Las actividades se desarrollarán del 13 de julio al 14 de agosto y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de julio, informó el subdirector de Promoción y Difusión Cultural, Jaime Sandoval López.

La oferta incluye talleres de pintura, dibujo, caricatura, iniciación al arte, modelado en barro, vitrales, danza, ballet, música, canto, teclado, guitarra y plastilina, entre otras disciplinas. Cada taller tendrá un costo de 336 pesos por todo el periodo vacacional y contará con horarios matutinos y vespertinos.

Como novedad este año, se incorporó la modalidad “Diviértete y Aprende”, que integra modelado en barro, pintura, juegos mexicanos y baile en un solo programa.

“Estos talleres son para niñas y niños de 5 a 13 años, donde van a aprender y divertirse mucho y, como lo hemos dicho, saldrán de estas vacaciones con nuevas habilidades”, señaló Sandoval López.

Esta modalidad tendrá un horario de 9:00 a 13:00 horas en el turno matutino y de 16:00 a 20:00 horas en el vespertino, con un costo de mil 800 pesos por todo el curso. El funcionario destacó que el objetivo de estos cursos es ofrecer una alternativa de formación artística y recreativa durante las vacaciones.

“Queremos que las niñas y los niños encuentren en el arte una forma de expresión, de aprendizaje y de diversión. Además de brindar tranquilidad a las familias que trabajan durante las vacaciones, buscamos que cada participante descubra talentos y habilidades que incluso puedan convertirse en una vocación para el futuro”, expresó.

Para inscribirse se requiere una fotografía tamaño infantil para la credencial, la cual tiene un costo de 62 pesos. Las inscripciones se realizan directamente en la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios “Ángel Carranza”, ubicada en la calle Contreras Medellín 194, en horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.