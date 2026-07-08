“Moana”: Aventuras, música y acción estilo Disney

Ya van varias adaptaciones de películas clásicas animadas de Disney a versión de acción real (algunas buenas, otras no tanto), y ahora llega el turno de “Moana”, una chica valiente que representa el mejor ejemplo de que las princesas de Disney ya no son damiselas en apuros esperando ser rescatadas.

“Moana"

En esta versión de acción real de la entrañable aventura animada de Disney nominada a los Premios Oscar, Moana (interpretada por la joven actriz Catherine Lagaʻaia) responde al llamado del océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife que rodea su isla, Motunui, junto al legendario semidiós Maui (Dwayne Johnson), en una inolvidable travesía para devolver la prosperidad a su pueblo. La película está dirigida por Thomas Kail, ganador de los premios Emmy y Tony. “Moana” incluye canciones originales de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, además de una banda sonora original compuesta por este último.

La versión de acción real de “Moana” de Disney, una nueva y vibrante adaptación de uno de los clásicos contemporáneos más importantes del estudio, invita al público a vivir la épica travesía de Moana de una manera totalmente nueva. La película contó con la colaboración de artistas y talentos creativos de toda la región del Pacífico que dieron vida a una historia inolvidable inspirada en las culturas, los valores y las tradiciones de la región. Esa colaboración, sumada a un elenco extraordinario, impresionantes locaciones reales y un minucioso trabajo cinematográfico, da como resultado una reinterpretación de gran envergadura que celebra la vigencia de la historia, los personajes y las canciones que definen a esta bella e intrépida princesa de Disney.

“Moana"

Tras un exhaustivo proceso de casting realizado a nivel internacional y liderado por Bernard Telsey, se logró reunir al reparto ideal para cada personaje.

La versión de acción real de “Moana” cuenta con un elenco de más de 200 actores de la región del Pacífico, entre ellos Catherine Lagaʻaia, quien interpreta a la valiente y apasionada Moana; el exluchador y estrella de acción Dwayne Johnson, quien retoma su papel del pícaro semidiós Maui y también se desempeña como productor; Rena Owen como la abuela Tala, guía de Moana; John Tui como su obstinado padre, el jefe Tui; Frankie Adams como su perceptiva madre, Sina; y Jemaine Clement, quien vuelve a dar voz —obviamente en la versión original— al extravagante cangrejo gigante cantor Tamatoa.

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La versión de acción real incluye nuevas interpretaciones de las canciones originales de “Moana”, entre ellas Un mar de aventuras, compuestas por Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi y Mark Mancina. Foaʻi, quien compuso canciones para las anteriores entregas animadas de Walt Disney Animation Studios, es una de las figuras culturales y musicales más influyentes de la región del Pacífico, además de líder y compositor de la reconocida banda Te Vaka. Por su parte, Mark Mancina, compositor ganador del premio Grammy y responsable de las bandas sonoras originales de las dos películas animadas de “Moana”, vuelve a encargarse de la música de esta nueva producción.

Y, en caso de que no conozcan a los personajes principales, aquí les cuento un poco sobre ellos:

Moana, una joven aventurera de 16 años, valiente y apasionada, siente una constante atracción por las aguas que rodean la isla de Motunui. Como hija decidida y capaz del jefe Tui, es alentada a seguir los pasos de su padre como futura líder de su pueblo, al tiempo que se le advierte que nunca debe ir más allá del arrecife que rodea la isla. Pero cuando una fuerza destructiva amenaza a Motunui, Moana desafía a su padre y responde al llamado del océano, embarcándose en una épica aventura para devolver la prosperidad a su pueblo.

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El descomunal Maui, un semidiós metamórfico con una marcada vena teatral, posee un anzuelo mágico y disfruta realizar hazañas heroicas y recibir aplausos. Sin embargo, detrás de su bravuconería se esconde un pasado complejo, pues termina condenado a vivir en soledad tras robar el corazón de la isla madre, Te Fiti. Sin saberlo, Maui había desatado una oscuridad devastadora, y tendrían que pasar cientos de años —y aparecer una adolescente extraordinariamente decidida— para que tuviera la oportunidad de intentar reparar el daño causado.

La abuela Tala (interpretada por Rena Owen), confidente y guía de Moana, comparte con su nieta esa conexión especial con el océano. Aunque su hijo, el jefe Tui, es un líder sensato y pragmático, Tala siempre baila al ritmo de su propia música. Siente en lo más profundo de su alma que el océano le tiene reservado un destino especial a Moana, pero no revelará los secretos largamente ocultos de sus antepasados navegantes hasta que llegue el momento adecuado.

Y, como ya es costumbre en esta sección, vale la pena aplaudir el trabajo del doblaje cuando está bien hecho. Nuevamente, la dirección corrió a cargo del experimentado actor y director Ricardo Tejedo, quien ya cuenta con una amplia trayectoria al frente de grandes producciones. Moana se escucha genial con la voz de la actriz Sara Paula Gómez Arias, mientras que la voz del corpulento Maui (Dwayne Johnson) corre a cargo del excelente maestro de actuación Beto Castillo. La cereza del pastel en este rubro es la talentosa Laura Torres, famosa por ser la voz de Goku niño, quien interpreta a la abuela Tala.

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La película es muy colorida y está llena de acción y música. Me atrevo a decir que es la mejor adaptación de acción real que Disney ha realizado hasta el momento.

Recomendable para disfrutar con toda la familia y divertirse al estilo Disney. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

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