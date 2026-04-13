Zapopan calienta motores rumbo al Mundial 2026 con caravanas llenas de fútbol y comunidad

Zapopan ya vive el ambiente mundialista y lo comparte con su gente. Como parte de la antesala rumbo a la Copa del Mundo 2026, el Gobierno municipal continúa con las Caravanas Mundialistas, una iniciativa que transforma plazas públicas y espacios cotidianos en puntos de encuentro donde el fútbol se convierte en el gran protagonista.

Caravanas Mundialistas

La más reciente jornada se llevó a cabo en Plaza Galerías, donde niñas, niños, jóvenes y familias completas participaron en dinámicas deportivas, juegos recreativos y actividades diseñadas para despertar la emoción por el torneo que llegará en junio. Entre risas, cascaritas y convivencia, el espíritu del fútbol comenzó a sentirse más cerca.

El Presidente Municipal, Juan José Frangie Saade, destacó que estas caravanas buscan llevar la emoción del Mundial a cada rincón de Zapopan, haciendo del deporte una herramienta de bienestar. Subrayó que no hay mejor forma de fomentar una vida saludable que a través de la actividad física, especialmente cuando se vive en comunidad.

Caravanas Mundialistas

Además, resaltó que la Copa del Mundo representa una oportunidad histórica para proyectar a Zapopan y a Jalisco a nivel internacional. La expectativa de recibir a millones de visitantes abre la puerta para mostrar la riqueza cultural, gastronómica y la hospitalidad que distingue a la región.

Por su parte, la directora de Comude Zapopan, Alejandra Galindo Hernández, explicó que estas caravanas nacen con la intención de acercar la fiesta mundialista a las calles, plazas y centros comerciales, generando espacios donde la convivencia y el deporte se entrelazan. En esta jornada también participó el exfutbolista y embajador mundialista Ramón Morales, quien motivó a las familias a impulsar el deporte entre las nuevas generaciones.

Caravanas Mundialistas

Las Caravanas Mundialistas contemplan un total de 16 fechas, iniciadas desde marzo y que continuarán hasta junio, con alrededor de cuatro jornadas al mes en distintas colonias. Así, Zapopan se prepara para recibir la gran fiesta del fútbol no solo en los estadios, sino también en sus espacios públicos, convirtiendo cada encuentro en una celebración comunitaria que ya late al ritmo del Mundial 2026.