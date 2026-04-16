Alejandro Fernández debuta en pasarela y enciende la segunda noche del Volvo Fashion Weekend 2026

La intensidad de la segunda noche del Volvo Fashion Weekend 2026 estuvo potenciada por la efusividad y la sorpresa.

Alejandro Fernández presentó ARRE, Edificio Arroniz, Fashion Week Screenshot

No era para menos: Alejandro Fernández cerró la velada con el debut en pasarela de su marca ARRRE (al lado de Karla Laveaga y titulada “Hijo del Rey”), una oda textil a lo campirano, a la mezclilla baggy, a esas chamarras que caen hasta la cintura, pero que potencian hombreras y soltura en las mangas; incluso a esos logotipos estampados en espalda o frente, con una tendencia cheesy que hurgan en el universo de lo vaquerizo.

Desfile del diseñador Abel López, Edificio Arroniz, Fashion Week

Invitados, medios de comunicación, influencers, actores de todo tipo, juglares de la moda actual y antigua, fotógrafos y videógrafos de inmejorable partitura visual y, claro, personajes clave de la política y el gobierno en turno, se dieron cita en el majestuoso e imponente Edificio Arroniz, que cedió su planta baja para semejante oda a la moda.

La fuente principal de su gran patio fue circundada por pantallas LED, donde pasaron todos los patrocinadores que hacen posible estos días de pasarelas en Guadalajara.

Desfile del diseñador Abel López, Edificio Arroniz, Fashion Week

En ese perímetro, a ras de suelo, algunas de las marcas protagonistas ofrecieron un festín a lo largo de la tarde: Topo Chico con su agua mineral y sus hard seltzer saborizados; Isopure con sus refrescantes preparados de frutas con proteína pura (absolutamente aislada de suero de leche); Tequila 7 Leguas con cócteles de sandía, en versión margarita o preparados con soda y/o agua mineral, y una llamativa barra de Pelón Pelo Rico, donde el tamarindo con chile, en sus distintas versiones, fue el gran protagonista de tragos condimentados.

Desfile del diseñador Abel López, Edificio Arroniz, Fashion Week

Mucho antes de Alejandro Fernández, la pasarela adquirió temperatura con Abel López, oriundo de Degollado, Jalisco, quien en 2013 creó su propia marca como un ready-to-wear para dama.

Desfile del diseñador Alfredo Martínez, Edificio Arroniz, Fashion Week

El desfile, presentado por la marca Aunthentic Beauty Concept y en colaboración con Dione, mostró siluetas estilizadas con asimetrías y acabados limpios en vestidos y pantalones que permiten versatilidad en el día a día, además de petos y bolsillos laterales de notable funcionalidad. En términos simples, una propuesta que busca engrandecer a las mujeres y dotarlas de confianza en su andar cotidiano.

Desfile del diseñador Alfredo Martínez, Edificio Arroniz, Fashion Week

Féminas como la asesora de imagen Pilar Bolaños llegaron al Arroniz luciendo confecciones de Abel con gallardía y gozo.

Enseguida, el diseñador Alfredo Martínez inundó la pasarela con su propuesta Otoño/Invierno 2026, donde evocó raíces profundamente mexicanas: tequila, mariachi, mujeres y esa Guadalajara que se lleva en el alma. Sacos, moños, bordados de intensa mexicanidad y colores rojos, negros y blancos satinados fueron absorbidos por las pupilas de los asistentes.

Desfile del diseñador Alfredo Martínez, Edificio Arroniz, Fashion Week

Entre ese mar de celebridades —donde estuvieron presentes la actriz Aislinn Derbez; el modelo y actor Alosian Vivanco; la actriz Eréndira Ibarra, y el director de cine Manolo Caro— también se hizo notar la presencia de figuras tapatías como la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; la secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman Hirsch; el director de FILMA Jalisco, Alejandro Tavares López, y la hoy conocida como Witch Papuz (antes llamada “La Novia de Papuz”), junto a los relacionistas públicos Óscar Naveja y Sofía Basave, entre muchos otros.

Desfile ARRE, de Alejandro Fernández, Edificio Arroniz, Fashion Week Screenshot

La jornada concluyó en el Edificio Arroniz pasadas las 22:00 horas, entre tragos, felicitaciones, besos, abrazos y buenos augurios para que el tercer día del Volvo Fashion Weekend 2026 en Guadalajara se vuelva aún más memorable.

Desfile ARRE, de Alejandro Fernández, Edificio Arroniz, Fashion Week Screenshot

¿Volverá a arder la pasarela? Todo apunta a que sí, sin lugar a dudas, porque en Guadalajara la moda está flotando —justo ahora— por doquier.