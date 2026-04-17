Cine chileno ilumina la pantalla de Jalisco TV durante el FICG 41

En el marco de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Chile se presenta como país invitado con una muestra que celebra la riqueza y diversidad de su cine. Como parte de esta colaboración, Jalisco TV se suma a la fiesta cinematográfica con un ciclo especial que acerca al público local una serie de títulos representativos del país andino, disponibles tanto en señal abierta como en su plataforma en línea.

Desde el viernes 17 y hasta el domingo 26 de abril, la programación ofrece una ventana a distintas épocas, estilos y miradas críticas del cine chileno. Las funciones se transmitirán a las 11 de la noche de lunes a jueves, los viernes al cierre de la jornada, y los fines de semana a las 10 de la noche, permitiendo a la audiencia sumergirse en historias que dialogan con la memoria, la identidad y los conflictos sociales.

El recorrido inicia el viernes 17 con “Julio comienza en Julio”, seguido el sábado 18 por “A la sombra del sol” y el domingo 19 con “Valparaíso mi amor”.

Película "Historias de fútbol"

La cartelera continúa el lunes 20 con “Historias de fútbol”, el martes 21 con “La Frontera”, el miércoles 22 con “Johnny cien pesos” y el jueves 23 con “Tres tristes tigres”.

Para el cierre del ciclo, el viernes 24 se proyecta “El chacal de Naueltoro”, el sábado 25 “Taxi para tres” y el domingo 26 “Machuca”, consolidando una programación que ofrece un panorama amplio y significativo del cine chileno, ideal para seguir día a día desde casa.