El despertar tendrá premiere mundial en el FICG 41 con una historia de terror ancestral en la Amazonía

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) será sede de la premiere mundial de El despertar, cinta que mezcla terror, acción y supervivencia, y que forma parte de la Selección Oficial en Competencia de Cine de Género de su edición 41.

La película sigue a una unidad militar de élite enviada a la selva amazónica para cumplir una misión estratégica. Sin embargo, la operación toma un rumbo inesperado cuando los soldados se enfrentan a fuerzas sobrenaturales que pondrán a prueba su instinto de supervivencia.

La trama se intensifica al ingresar accidentalmente al territorio de Mobuya, espíritu protector de un sitio sagrado cuya furia ya había cobrado la vida de una expedición de conquistadores españoles siglos atrás.

Con una propuesta que fusiona el cine bélico con leyendas ancestrales latinoamericanas, la producción también plantea una reflexión sobre las secuelas del colonialismo. La cinta destaca por su trabajo en estética visual, sonido, montaje y efectos especiales, consolidándose como una ambiciosa propuesta del cine de género en la región.

El despertar representa además la obra póstuma del director colombiano Jaime Osorio Marquez, reconocido internacionalmente por El Páramo. Antes de su fallecimiento, dejó avanzados los procesos creativos del proyecto, que posteriormente fueron concluidos por la productora Rhayuela Films, respetando su visión original.

La participación de la cinta en Guadalajara tiene un significado especial, ya que fue en este mismo festival donde El Páramo obtuvo el premio a Mejor Guion en 2012, cerrando así un ciclo artístico para el cineasta.

Las funciones programadas para la premiere mundial son:

Domingo 19 de abril, a las 21:00 horas, en la Sala 3 de la Cineteca FICG.

Lunes 20 de abril, a las 19:50 horas, en la Sala 7 de Cinépolis VIP Midtown.

En la presentación estarán presentes José Luis Rugeles, codirector y productor ejecutivo; Federico Durán, cocreador, codirector y productor general; así como Guillermo Escalona, cocreador y coescritor.