Cayó en Coahuila reclutador relacionado con en rancho La Vega, de Teuchitlán

Presunto reclutador fue trasladado a Puente Grande

Fernando “N”, alias “El Cabo”, presunto reclutador y operador del Rancho La Vega, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue capturado por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Con “trabajos de inteligencia, investigación de gabinete y campo, vigilancias y seguimiento operativo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), identificaron y localizaron un inmueble en Ciudad Acuña, Coahuila, donde se corroboró la presencia del individuo” y se le cumplimentó una orden de aprehensión que tenía pendiente, según dio a conocer la FGR.

La dependencia federal señaló que las investigaciones relacionan al detenido con actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en el estado de Jalisco, particularmente en el predio identificado como “La Galera”, ubicado en la localidad de La Vega, en Teuchitlán.

Dicho lugar fue descubierto cuatro meses después del Rancho Izaguirre (septiembre de 2024), por agentes federales en enero del 2025, y en el lugar estaban 38 personas en reclutamiento forzado, las que por cierto fueron imputadas ante un juez federal.

Fernando, alias "El Cabo", fue capturado por fuerzas federales en Coahuila y trasladado a Puente Grande, Jalisco; se le señala como reclutador del CJNG relacionado con el Rancho La Vega, en Teuchitlán pic.twitter.com/CJlibpffzk — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) May 8, 2026

Sin embargo, el juzgador luego de las audiencias con los señalados, dejó en libertad a 36, al considerar que fueron enganchados con falsas propuestas de empleo y con citas concertadas para que acudieran a la Central Camionera de Zapopan, pero ahí eran privados de la libertad y llevados por la fuerza a Teuchitlán para ser adiestrados como sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La aprehensión de Fernando “N”, quien sería uno de los encargados del reclutamiento forzado, “representa un avance relevante en las investigaciones que desarrolla la FGR para esclarecer hechos posiblemente relacionados con desaparición de personas y estructuras criminales vinculadas con reclutamiento y adiestramiento ilícito”, resaltó la dependencia federal.

Fernando "N"., alias "El Cabo"

Además, la detención de “El Cabo” permite “fortalecer líneas de investigación para identificar a otros probables responsables y consolidar la desarticulación de estructuras operativas vinculadas con estos hechos”, agregó la FGR.

El señalado como presunto criminal fue traído de Coahuila para ser puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, Jalisco, en donde un juez determinará su situación jurídica.

El detenido está imputado por su posible participación en desaparición cometida por particulares, delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas y delitos contra la salud.