La Dosis: volver a casa con el funk intacto

Guadalajara siempre ha tenido una relación especial con el rock. Hay bandas que nacieron aquí y terminaron marcando generaciones enteras, grupos que encontraron en la ciudad ese “termómetro” del que tanto hablan los músicos: si funciona en Guanatos, funciona en todo México. En esa lista aparecen nombres como Cuca, Azul Violeta, El Personal, Porter, Belanova y, por supuesto, La Dosis, una banda que convirtió el funk, el soul y el rock alternativo en parte esencial del sonido tapatío de los noventa.

Ahora, La Dosis vuelve al escenario con un concierto especial el próximo 5 de junio de 2026 en el C3 Stage. Para esta edición de 33 Revoluciones, Adrián Avilés conversa con Sara Valenzuela, Richie Arreola, Aldo Ochoa y Tlemilco Lozano sobre el reencuentro, la amistad, la música y la posibilidad de nuevas canciones.

La Dosis

— Después de tantos años, ¿cómo viven este regreso de La Dosis?

La Dosis: Antes éramos más inocentes y teníamos muchos sueños. Ahora somos distintos, quizá más sabios. Sabemos cómo funciona la realidad y también hacia dónde queremos ir. Creo que esa es una de las ventajas de crecer.

— Sara, cuando apareció Mala Vida y después La Dosis, parecía que se estaba formando un laboratorio musical en Guadalajara. ¿Cómo nace este nuevo reencuentro?

Sara Valenzuela: No es el primer reencuentro, pero sí es uno muy especial. Desde que anunciamos nuestra separación seguimos reuniéndonos porque disfrutamos tocar juntos y porque siempre hubo amistad. La banda nunca terminó por pleitos. Simplemente las circunstancias cambiaron y cada quien tomó caminos distintos.

Nos hemos reunido para festivales y conciertos especiales, y en diciembre hicimos otro show que fue sold out. Fue muy bonito reencontrarnos con la gente que nos escuchaba desde el inicio y ahora incluso con sus hijos o nietos. Eso nos hizo pensar en preparar un concierto mucho más producido y más pensado como experiencia. Estamos armando algo muy especial.

La Dosis

— Richie, tú has tenido una carrera muy visible con Belanova. ¿Qué emociones te provoca volver a cargar el bajo y tocar otra vez con La Dosis en un lugar como el C3 Stage?

Richie Arreola: La amistad siempre ha estado ahí. Aunque Aldo vive en Estados Unidos, seguimos en contacto, nos hablamos en cumpleaños o nos reunimos cuando se puede. Volver a tocar juntos es recordar primero la amistad y luego la parte musical.

A mí siempre me ha gustado tocar con La Dosis porque implica mucho estudio y ensayo; es otra dinámica. Además, tocar en el C3 Stage tiene algo muy especial porque el público está muy cerca.

Va a ser muy emocionante reunirnos cinco de los integrantes originales: Sara en la voz, Tlemilco en la guitarra, Aldo en la batería, Gilberto en los metales y yo en el bajo. Estamos preparando un show dinámico, con sorpresas, medleys y canciones de los tres discos: La Dosis, Radio Acapulco e Hidro.

La Dosis

— ¿Entonces sí van a sonar varias canciones de toda la discografía?

La Dosis: Claro. Son temas de los tres discos, aunque no tocaremos las 31 canciones completas. Queremos un concierto dinámico, de alrededor de hora y media, donde entren muchas canciones y versiones especiales.

— Aldo, tú eres quien viene desde el extranjero. ¿Qué significa regresar a Guadalajara para tocar con esta banda?

Aldo Ochoa: Siempre buscamos cualquier excusa para volvernos a juntar. Richie y yo nos conocemos desde niños. Hay una conexión muy fuerte entre nosotros y seguimos aprendiendo unos de otros.

Como vivo lejos, hemos encontrado formas distintas de trabajar; incluso les mando grabaciones de batería para recordar cómo iban ciertas cosas. Pero siempre termina saliendo algo bueno. Estamos muy emocionados por volver a tocar.

La Dosis

— Tlemilco, tu guitarra ayudó a construir una identidad muy marcada dentro del funk y el rock alternativo de La Dosis. ¿Cómo ves hoy esa evolución?

Tlemilco Lozano: Yo vengo de formación clásica, aunque siempre me gustó mucho el rock y el funk. Conforme te adentras en la música empiezas a descubrir nuevos sonidos y buscas crear algo propio.

Sí hubo un cambio importante entre los primeros discos y Hidro, donde me acerqué a otras influencias. Estaba muy influenciado por Reeves Gabrels, el guitarrista de David Bowie. Pero más allá de eso, tocar con Sara, Richie y Aldo es como reunirme con mi familia. Para mí, La Dosis es eso: una familia.

— Sara, ¿existe la posibilidad de escuchar música nueva?

Sara Valenzuela: Siempre que nos reunimos decimos que deberíamos hacer canciones nuevas, pero todos estamos involucrados en muchísimos proyectos. Sin embargo, ahora sí queremos intentarlo.

Antes pensábamos en discos completos de 12 canciones; hoy quizá sería más sencillo lanzar sencillos. Sería increíble volver a grabar y seguir tocando con más frecuencia.

La Dosis

— Richie, ¿cuáles son tus canciones favoritas de La Dosis?

Richie Arreola: “Nada” y “Super 8”.

— Aldo, ¿las tuyas?

Aldo Ochoa: “Nada” y “Super 8”, aunque de Hidro me gustan muchísimo “Aún” y “La Noche”.

— Tlemilco, ¿cuáles eliges tú?

Tlemilco Lozano: “Nada”, “Veneno” y definitivamente “Aún”.

— Sara, ¿qué canciones te marcan más?

Sara Valenzuela: “Super 8” me encanta porque me conecta con mi infancia; mi papá tenía una cámara Super 8 y la canción tiene un mood distinto, más soul. También “Nada”, que es emblemática para la banda, y “Aún”, que probablemente es mi favorita.

— ¿Qué le quieren decir al público que ya espera este concierto?

La Dosis: Que compren boletos porque se van a acabar. Además, tendremos invitados muy especiales: una sección completa de metales con Tomás Martínez, Tiburón de Troker, Cris Trombone, Memo y Gilberto; también estarán Gary Flores en la percusión, Gris Piña en coros, Omar Ramírez en teclados y hasta habrá algunas sorpresas más.

La Dosis

— ¿Existe la posibilidad de editar sus discos en vinil?

La Dosis: Sería increíble, aunque todavía tenemos que revisar el tema de los derechos después de tantos años.

La Dosis vuelve a tocar en Guadalajara haciendo lo que mejor sabe hacer: música en familia. Y quizá ahí está el verdadero secreto de este regreso. No es nostalgia vacía; es una banda que sigue disfrutando compartir escenario, reencontrarse con su público y demostrar que el funk tapatío todavía tiene mucho que decir.

Datos

La Dosis