Jalisco consolida su liderazgo gastronómico como motor turístico y económico rumbo a 2027

Jalisco busca consolidar su liderazgo nacional en turismo gastronómico mediante una estrategia que combina identidad cultural, desarrollo económico y promoción turística. Con miras al Año de la Gastronomía 2027, el Gobierno estatal presentó los avances y proyectos que buscan posicionar a la entidad como el principal referente culinario del país.

Jalisco líder en gastronomía (HECTOR HERNANDEZ)

Durante la presentación, Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, destacó que el turismo gastronómico genera beneficios que van más allá de los restaurantes, ya que impulsa el comercio, los servicios, la movilidad turística y diversas actividades económicas vinculadas al sector. Además, señaló que el fortalecimiento de la cocina jalisciense favorece la formación de talento, el emprendimiento y la innovación constante de la oferta gastronómica.

La apuesta de Jalisco parte de una riqueza culinaria respaldada por productos emblemáticos con reconocimiento nacional e internacional. Entre ellos se encuentran el tequila, cuya Denominación de Origen abarca los 125 municipios del estado; la raicilla, que ha incrementado su presencia en mercados extranjeros; el chile de Yahualica y la cajeta de Sayula, que obtuvo su Indicación Geográfica en 2024.

Jalisco líder en gastronomía

Uno de los pilares de esta estrategia es la creación y fortalecimiento de experiencias turísticas ligadas a la gastronomía. Destacan la Ruta Valle del Tequila, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial; la Ruta del Tequila de Los Altos, integrada por ocho municipios; y la Ruta de la Raicilla, que reúne más de 50 tabernas abiertas al público. Estos recorridos combinan tradición culinaria, patrimonio cultural, hospedaje, naturaleza y actividades comunitarias.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, explicó que la gastronomía tiene un impacto transversal en la economía, al involucrar a productores del campo, pescadores, artesanos, trabajadores de la industria restaurantera y prestadores de servicios turísticos. También subrayó que la cocina local representa una herramienta para fortalecer la identidad jalisciense y proyectarla a nivel nacional e internacional.

Jalisco líder en gastronomía

La funcionaria agregó que la estrategia ya se encuentra en marcha con una agenda de actividades y eventos internacionales que anteceden al Año de la Gastronomía 2027. Entre las acciones destacan el impulso a festivales, rutas especializadas, nuevos productos turísticos y la llegada de reconocimientos de prestigio internacional como la Guía Michelin.

Más allá de la promoción turística, la apuesta gastronómica busca distribuir la derrama económica hacia las distintas regiones del estado, impulsando a pequeños productores y comunidades que encuentran en sus sabores, ingredientes y tradiciones una oportunidad de desarrollo.

Con esta visión, Jalisco pretende que la gastronomía se convierta en una de sus principales cartas de presentación ante visitantes nacionales y extranjeros, consolidándose como un destino donde la cocina es también una experiencia cultural, económica y turística.

Jalisco líder en gastronomía

PARA SABER

Como parte de la estrategia turística rumbo al Mundial de Futbol 2026, el Pasaporte Turístico de Jalisco incorpora siete experiencias gastronómicas que invitan a recorrer distintas regiones del estado a través de sus sabores.

La información sobre estas rutas y la oferta turística mundialista está disponible en:

visitjalisco.mx/la-sede-mas-mexicana