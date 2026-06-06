Plácido Domingo unirá a España y México en Guadalajara durante la fiesta mundialista

La presencia de la Selección de España en Guadalajara durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá también un reflejo en los escenarios culturales de Jalisco. Como parte de la programación especial diseñada para mostrar la riqueza artística del estado ante visitantes nacionales y extranjeros, el cantante y director español Plácido Domingo regresará a la ciudad para encabezar el concierto “De España a México, la zarzuela que nos une”.

Plácido Domingo (MAX_CATENA)

La presentación, organizada por la Secretaría de Cultura de Jalisco, se realizará el próximo 25 de junio a las 18:00 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Zapopan. El espectáculo busca fortalecer los lazos históricos y culturales entre España y México a través de la zarzuela, género que combina música, canto y teatro, y que en esta ocasión dialogará con expresiones profundamente arraigadas en Jalisco.

El secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, destacó que la velada pondrá en escena el intercambio cultural entre ambas naciones mediante un programa que reunirá a artistas españoles y mexicanos. Además de Plácido Domingo, participarán la soprano jalisciense Anabel de la Mora, el tenor Carlos Velázquez y el barítono Carlos López, acompañados por agrupaciones representativas del estado.

El repertorio incluirá fragmentos de Luisa Fernanda, una de las zarzuelas más emblemáticas del compositor español Federico Moreno Torroba, así como piezas de El Orgullo de Jalisco, producción que incorpora elementos de la tradición musical mexicana. La propuesta artística combinará voces líricas con sonidos locales para construir un puente simbólico entre ambos países.

Plácido Domingo (MAX_CATENA)

Un escaparate cultural para el Mundial

La actuación de Plácido Domingo forma parte de la estrategia cultural con la que Jalisco aprovechará la atención internacional generada por la Copa del Mundo. La llegada de aficionados y delegaciones extranjeras, entre ellas la española, representa una oportunidad para mostrar la diversidad artística del estado más allá de las actividades deportivas.

La producción reunirá a la Orquesta Sinfónica para la Escena, la Orquesta Típica de Jalisco, el Estudio de Ópera de Jalisco, el Mariachi Nuevo Tecalitlán Femenil y músicos de los núcleos ECOS, programa de formación musical para niñas, niños y jóvenes. De esta manera, el concierto se convertirá en una muestra del talento local y de la capacidad de Jalisco para dialogar con tradiciones culturales de alcance internacional.

Con más de seis décadas de trayectoria y una carrera desarrollada en los principales escenarios del mundo, Plácido Domingo ofrecerá una presentación con un significado especial para Guadalajara, al realizarse en el recinto que lleva su nombre. Los boletos para el concierto ya están disponibles y tienen precios que van de los 700 a los 2 mil 800 pesos.

Plácido Domingo

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