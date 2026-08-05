Cine Hecho en Jalisco regresa con 20 funciones gratuitas en 11 sedes del estado

Con una programación integrada por películas reconocidas en los Premios Ariel y una red de sedes que se extiende más allá del Área Metropolitana de Guadalajara, la segunda temporada de Cine Hecho en Jalisco ofrecerá 20 funciones gratuitas del 17 al 30 de agosto, con el objetivo de acercar las producciones realizadas en el estado a un público más amplio.

“Mutaciones"

El circuito, impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, Filma Jalisco y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV), contempla 14 días de actividades con la exhibición de 15 películas —nueve largometrajes y seis cortometrajes—, además de tres programas en vivo y dos masterclasses dirigidas a estudiantes y profesionales del sector audiovisual.

La programación reunirá cintas que, tras su recorrido por festivales nacionales e internacionales, tendrán una nueva oportunidad de llegar a las audiencias locales. En total, participarán producciones que acumulan 17 nominaciones recientes al Premio Ariel, además de obras que abordan temas como identidad, memoria, territorio, medio ambiente, relaciones familiares y nuevas propuestas de animación.

“Sobre las olas"

Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de las sedes. Además de Guadalajara, el programa llegará a municipios de Los Altos como Lagos de Moreno, Jalostotitlán, Arandas, Tepatitlán de Morelos y Atotonilco el Alto, así como a universidades, centros culturales, cines independientes y espacios públicos.

El ciclo comenzará el lunes 17 de agosto, a las 19:00 horas, en la Plaza de la República, en Guadalajara, con la proyección de “Dolores” y “La Arriera”. Posteriormente, las funciones continuarán en espacios como el Edificio Arroniz, Cine Mayahuel, Tantuyo Centro Cultural, Cineka, Centro Universitario de Guadalajara (CUGDL), CAAV, JAPI, UNIVA y el Estudio Cornelio García del SJRTV.

Como parte de la programación también se realizarán dos clases magistrales: “Postproducción de Audio y Musicalización”, impartida por Uriel Villalobos en Lagos de Moreno, y “La Realización Audiovisual en Los Altos de Jalisco”, con María Gonllegos y Rafael Franco en Tepatitlán de Morelos. Además, habrá tres sesiones digitales con realizadores los días 18, 24 y 25 de agosto, a las 16:00 horas, a través de las redes sociales de Jalisco Cine y Cultura Jalisco.

Durante la presentación del programa participaron Juan Antonio Ruiz Domínguez, jefe de Artes Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de Jalisco; Miriana Moro, gerente de Relaciones Públicas y Eventos de Filma Jalisco; Gabriela Aguilar Camacho, directora del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y Odín Acosta Ascencio, productor de la película “Brigada 2045”, nominada este año al Premio Ariel.

“Teatro secreto"

Datos

Fechas: Del 17 al 30 de agosto.

Del 17 al 30 de agosto. Costo: Todas las funciones son gratuitas.

Todas las funciones son gratuitas. Inauguración: 17 de agosto, 19:00 horas, Plaza de la República, Guadalajara.

17 de agosto, 19:00 horas, Plaza de la República, Guadalajara. Películas: 15 producciones jaliscienses (9 largometrajes y 6 cortometrajes).

15 producciones jaliscienses (9 largometrajes y 6 cortometrajes). Actividades adicionales: Tres programas en vivo y dos masterclasses.

Tres programas en vivo y dos masterclasses. Sedes: Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalostotitlán, Arandas, Tepatitlán de Morelos y Atotonilco el Alto, entre otras.

Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalostotitlán, Arandas, Tepatitlán de Morelos y Atotonilco el Alto, entre otras. Programa completo: jaliscocine.com.

“La Arriera"

PROGRAMA

“Cine Hecho en Jalisco”: “Dolores” + “La Arriera” / Función de inauguración de la segunda temporada. Lunes 17 de agosto, 19:00 horas. Plaza de la República, Av. México 2085, Ladrón de Guevara, Guadalajara. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “La Carretera de los Perros” + “Concierto para otras manos” / Función doble de cortometraje y largometraje jalisciense. Martes 18 de agosto, 18:00 horas. Edificio Arroniz, C. Ignacio Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Cangrejos en el Aire” + “La Eterna Adolescente” / Función doble con realizadores invitados.cMartes 18 de agosto, 19:00 horas. Tantuyo Centro Cultural, C. Progreso 662, Moderna, Guadalajara. Entrada libre.

Live 01 de “Cine Hecho en Jalisco” / Conversación digital con realizadores de la temporada. Martes 18 de agosto, 16:00 horas. Redes sociales de Jalisco Cine y Cultura Jalisco. Acceso libre.

Masterclass “Postproducción de Audio y Musicalización” / Clase con Uriel Villalobos para creadores y especialistas en audio. Miércoles 19 de agosto, 12:00 horas. Hiväri Sound Lab, Lagos de Moreno. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Teatro Secreto” + “Sobre las Olas” / Función doble en Lagos de Moreno. Miércoles 19 de agosto, 18:00 horas. Teatro José Rosas Moreno, José Rosas Moreno 334, Centro, Lagos de Moreno. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Teatro Secreto” + “Soy Frankelda” / Función en la nueva sede del SJRTV. Jueves 20 de agosto, 18:00 horas. SJRTV, Francisco Rojas González 155, Guadalajara. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “El buzo que se quedó en la Tierra” + “Brigada 2045” / Programa de cine jalisciense en sala independiente. Jueves 20 de agosto, 19:00 horas. Cine Mayahuel, Herrera y Cairo 1035, Guadalajara. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “La Carretera de los Perros” + “Concierto para otras manos” / Función regional del circuito. Viernes 21 de agosto, 19:00 horas. Plaza Principal, C. González Hermosillo 62, Centro, Jalostotitlán. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “El buzo que se quedó en la Tierra” + “Brigada 2045” / Función regional con cine sobre territorio y comunidad. Sábado 22 de agosto, 18:00 horas. Centro Cultural Justino Ramos, Ladrillera 16a, Centro, Arandas. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Cangrejos en el Aire” + “Después” / Función doble en Zapopan. Domingo 23 de agosto, 18:00 horas. Cineka, John Milton 228 A, Jardines de la Patria, Zapopan. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “La Carretera de los Perros” + “Soy Frankelda” / Función doble de cine jalisciense. Lunes 24 de agosto, 18:00 horas. Universidad Marista de Guadalajara, C. M. Champagnat 2981, Loma Bonita, Zapopan. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Una Torreta en Llamas” + “La Eterna Adolescente” / Función doble en el Edificio Arroniz. Lunes 24 de agosto, 18:00 horas. Edificio Arroniz, C. Ignacio Zaragoza 224, Zona Centro, Guadalajara. Entrada libre.

Live 02 de “Cine Hecho en Jalisco” / Bloques con realizadores entrevistados. Lunes 24 de agosto, 16:00 horas. Redes sociales de Jalisco Cine y Cultura Jalisco. Acceso libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Teatro Secreto” + “Soy Frankelda” / Función doble de cortometraje y animación. Martes 25 de agosto, 18:00 horas. CUGDL, C. Guanajuato 1045, Alcalde Barranquitas, Guadalajara. Entrada libre.

Live 03 de “Cine Hecho en Jalisco” / Bloques con realizadores entrevistados. Martes 25 de agosto, 16:00 horas. Redes sociales de Jalisco Cine y Cultura Jalisco. Acceso libre.

Masterclass “La Realización Audiovisual en Los Altos de Jalisco” / Clase con María Gonllegos y Rafael Franco. Miércoles 26 de agosto, 12:00 horas. Casa Finca La Cumbre, Tepatitlán de Morelos. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Dolores” + “Sobre las Olas” / Función regional del circuito. Miércoles 26 de agosto, 19:00 horas. Plaza Principal, Tepatitlán de Morelos. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Una Torreta en Llamas” + “Las Mutaciones” / Función doble en Cine Mayahuel. Miércoles 26 de agosto, 19:00 horas. Cine Mayahuel, Herrera y Cairo 1035, Guadalajara. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Cangrejos en el Aire” + “La Eterna Adolescente” / Función doble en espacio universitario. Jueves 27 de agosto, 18:00 horas. CAAV Universidad de Medios Audiovisuales, Nuevo Campus, C. Ghilardi 116, Col. Americana, Guadalajara. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Teatro Secreto” + “Dolores” + “Soy Frankelda” / Programa especial para públicos familiares. Jueves 27 de agosto, 20:00 horas. JAPI, Av. Central Guillermo González Camarena 750, Residencial Poniente, Zapopan. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Teatro Secreto” + “Soy Frankelda” / Función doble en la sede universitaria. Viernes 28 de agosto, 17:00 horas. Auditorio SUM, UNIVA, Av. Tepeyac 4800, Prados Tepeyac, Zapopan. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “El buzo que se quedó en la Tierra” + “Dos Estaciones” / Función regional en Atotonilco el Alto. Viernes 28 de agosto, 18:00 horas. Centro Cultural Regional Dr. Juan José Espinoza, Reforma 76, Atotonilco el Alto. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Una Torreta en Llamas” + “Las Mutaciones” / Función en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Sábado 29 de agosto, 18:00 horas. SJRTV, Francisco Rojas González 155, Guadalajara. Entrada libre.

“Cine Hecho en Jalisco”: “Teatro Secreto” + “Brigada 2045” / Función de clausura de la segunda temporada. Domingo 30 de agosto, horario por confirmar. Sede por confirmar. Entrada libre.