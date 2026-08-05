Corazón de Artesano reúne a 244 creadores y consolida a Jalisco como referente de la artesanía

Con la participación de 244 artesanas y artesanos provenientes de 28 municipios, fue inaugurada Corazón de Artesano, considerada la feria artesanal más grande de Jalisco, un espacio que convierte a la Plaza de la Liberación, en el Centro Histórico de Guadalajara, en el principal escaparate para promover el talento, la identidad cultural y el desarrollo económico del sector.

Corazón de Artesano, la feria más grande de Jalisco en el centro de Guadalajara

Organizada por la Dirección de Fomento Artesanal de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), la feria busca fortalecer la comercialización directa de las piezas elaboradas por las y los artesanos, acercándolos a compradores, turistas y visitantes, eliminando intermediarios y generando mayores oportunidades de ingreso.

Durante la inauguración, la secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, destacó que el impacto de la actividad artesanal trasciende el ámbito cultural.

“Cuando hablamos de artesanía no sólo hablamos de piezas culturales y de un valor histórico; hablamos de empleo, de turismo y de desarrollo regional. Bajo esa visión, Corazón de Artesano es un espacio que impulsa la comercialización del trabajo artesanal y contribuye a preservar la artesanía jalisciense”, afirmó.

Blanco Ochoa señaló además que, en esta edición, el público podrá encontrar piezas pertenecientes a 13 ramas artesanales representativas de la riqueza cultural del estado, elaboradas por creadoras y creadores que mantienen vivas técnicas transmitidas de generación en generación.

Corazón de Artesano, la feria más grande de Jalisco en el centro de Guadalajara

Por su parte, Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, resaltó el valor humano detrás de cada obra expuesta.

“Detrás de cada una de estas extraordinarias obras está el corazón de quien las hace, de ahí el nombre de Corazón de Artesano, porque realmente sí, en cada obra está el corazón. Aquí no hay producciones en serie, aquí hay producciones con amor, con cariño, con dedicación”, expresó.

Los visitantes podrán encontrar textiles, canastas, piezas de barro, figuras decorativas de madera, vidrio estirado, productos elaborados con fibras naturales y una amplia variedad de artesanías que reflejan la diversidad cultural de las distintas regiones de Jalisco.

Corazón de Artesano, la feria más grande de Jalisco en el centro de Guadalajara

Como parte de la oferta del evento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) instaló un pabellón con diez marcas agroalimentarias provenientes de Hostotipaquillo, Amacueca, Zapopan, Guadalajara, Talpa de Allende, Ixtlahuacán de los Membrillos, Santa María del Oro, Tonalá y Colotlán.

En este espacio se comercializan productos con valor agregado como flor de jamaica, café, chocolate, ponches, queso Cotija y chile Yahualica, fortaleciendo el vínculo entre el sector artesanal y los productores del campo jalisciense.

Con iniciativas como Corazón de Artesano, el Gobierno de Jalisco busca consolidar espacios que impulsen la economía de las familias artesanas, fomenten el turismo y contribuyan a preservar uno de los patrimonios culturales más representativos de la entidad.

Corazón de Artesano, la feria más grande de Jalisco en el centro de Guadalajara

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