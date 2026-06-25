“Comerás flores”: ¿Las relaciones con diferencia de edad nunca terminan bien?

Comerás flores es la aclamada novela debut de la escritora gallega Lucía Solla Sobra, una obra que ha conquistado a lectores en España y que poco a poco se ha abierto paso entre los títulos más comentados en México. Pero, ¿qué tiene esta novela para generar tanta conversación?

La respuesta está, en parte, en la forma. La prosa de Lucía Solla Sobra es delicada, poética y profundamente evocadora. Hay frases que parecen escritas para quedarse viviendo en la cabeza del lector, párrafos enteros que invitan a detenerse y subrayar. Sin embargo, la fuerza de Comerás flores no reside únicamente en su belleza literaria, sino en la historia que cuenta y en la honestidad con la que retrata una relación desigual.

La novela sigue a una joven de 25 años que se enamora de un hombre de 45. Al inicio, la historia parece responder a una fantasía romántica conocida: él es culto, experimentado, interesante, seguro de sí mismo. Frente a las incertidumbres propias de la juventud, el hombre aparece como alguien que ya tiene todas las respuestas. A través de los ojos de la protagonista, el lector también cae bajo su encanto. Nos enamoramos junto a ella.

La estructura misma de la novela acompaña ese recorrido emocional. La primera parte está marcada por el enamoramiento, por la fascinación absoluta que siente la protagonista. Todo gira en torno a él, a la intensidad de sus encuentros, a la sensación de haber encontrado por fin a alguien extraordinario. Después llega el amor, una etapa donde la relación parece consolidarse y donde la joven intenta construir un proyecto de vida alrededor de ese vínculo. Pero es precisamente ahí donde comienzan a aparecer las grietas.

Lo que hace tan poderosa a Comerás flores es que la manipulación nunca llega de manera evidente. No hay grandes escenas de violencia ni señales inmediatas de alarma. En cambio, la autora muestra cómo ciertas dinámicas de poder se instalan poco a poco. El hombre corrige, guía, opina y decide bajo la apariencia de la experiencia. La protagonista empieza a dudar de sí misma, de sus percepciones y hasta de sus deseos. Lo que al principio parecía protección se convierte gradualmente en control.

La diferencia de edad no es presentada únicamente como una cifra, sino como una desigualdad de poder. Mientras ella todavía está construyendo su identidad, él ya tiene una vida formada, certezas y una posición desde la cual influir en las decisiones de la joven. La novela no condena las relaciones entre personas de distintas edades de manera simplista, pero sí explora las consecuencias que pueden surgir cuando la admiración se transforma en dependencia y cuando una de las partes ocupa constantemente el lugar del maestro, del guía o del salvador.

La tercera parte de la novela está atravesada por el duelo. No sólo el duelo por una relación que termina, sino por la imagen idealizada que la protagonista había construido de ese hombre y de sí misma dentro de la relación. Es el doloroso proceso de comprender que el amor no siempre basta, que hay vínculos que se sostienen sobre desequilibrios difíciles de reparar y que crecer también implica aceptar ciertas pérdidas.

Por eso Comerás flores ha conectado con tantos lectores. Más allá de ser una historia romántica, es una novela sobre el desencanto, sobre las formas sutiles de manipulación emocional y sobre la difícil tarea de recuperar la propia voz después de haberla entregado a otra persona. Lucía Solla Sobra construye una historia íntima y devastadora que cuestiona muchas de las narrativas románticas con las que crecimos y nos obliga a preguntarnos cuánto de lo que llamamos amor es realmente amor y cuánto es admiración, dependencia o necesidad.