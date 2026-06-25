“Supergirl”: La heroína que no sabíamos que necesitábamos

“Supergirl”, la más reciente película de DC Studios que llega a la gran pantalla, cuenta con Milly Alcock en el doble papel de Supergirl y Kara Zor-El. Craig Gillespie dirige la película a partir del guion de Ana Nogueira.

“Supergirl”

En su vuelo inaugural hacia el nuevo universo cinematográfico de DC, “Supergirl” revela el origen de la nómada interplanetaria Kara Zor-El, prima de Kal-El, mejor conocido como Superman. Testaruda, experimentada y frecuentemente imprudente, Supergirl irradia un tipo de heroísmo muy singular: sincera, fácil de identificarse y siempre bajo sus propios términos.

“Supergirl”

Sin embargo, cuando un adversario inesperado y despiadado ataca demasiado cerca de casa, Kara une fuerzas —muy a regañadientes— con una compañera improbable. Juntas emprenden un viaje interestelar épico, enfrentando el desafío de equilibrar la necesidad de venganza de una con la búsqueda de justicia de la otra para salvar la vida del mejor amigo de Kara: su perro Krypto.

“Supergirl”

La superheroína terminará demostrando que hacer el bien puede ser difícil… y que no siempre tiene que ser agradable.

Alcock protagoniza la película junto a Matthias Schoenaerts (Krem, el villano), Eve Ridley (Ruthye), David Krumholtz (Zor-El), Emily Beecham (Alura), David Corenswet (Superman) y Jason Momoa (Lobo).

El director Craig Gillespie habla sobre su película:

“Supergirl tiene los mismos poderes que Superman. También es excelente en el combate cuerpo a cuerpo cuando quiere ensuciarse las manos. Es muy física y puede representar un desafío dentro de cualquier espacio. Me gusta decir, en el mejor sentido, que todo le importa un carajo. Se mantiene firme en sus creencias: es imperturbable e intransigente”.

“Supergirl”

Incluso cuando Clark se enfrenta a ella y comienza a imponerle su sistema de valores, ella defiende aquello en lo que cree. Clark tiene a su familia adoptiva y está profundamente arraigado a esa crianza, donde todo era idílico y hermoso; estuvo maravillosamente protegido y cuidado.

Kara pasó por muchas dificultades; venía de una familia muy cariñosa, pero a su alrededor había mucho caos. Por eso tiene una visión muy distinta del mundo y de cómo enfrentarlo. Además, cuando no está bajo una galaxia amarilla, básicamente tiene los poderes de un humano, lo que puede convertirse en un problema muy serio. Pero eso no afecta su actitud, que es lo que más amo del personaje.

Al verla en un planeta rojo, cualquiera pensaría que aún conserva sus poderes por la forma en la que se comporta e interactúa con las personas. Es audaz, tenga o no poder.

“Supergirl”

Sobre Kara y su compañera inesperada, Ruthye:

“Son un dúo clásico en el sentido de que se ven obligadas a trabajar juntas en una misma misión. Kara, que es nuestra protagonista, está particularmente enfocada en lo que quiere hacer, y Ruthye comienza como una distracción que poco a poco la desgasta y la ablanda. Hay mucha fricción antes de que aparezcan las primeras grietas y surja la calidez entre ellas, especialmente por parte de Kara, quien ha levantado barreras pensando que esto solo durará tres días y después terminará. Pero poco a poco terminan convirtiéndose en verdaderas amigas y compañeras de batalla”.

“Supergirl”

El director Gillespie también habló sobre Jason Momoa como Lobo:

“En el mejor sentido, Jason nació para este personaje. Simplemente llena la pantalla… ahí entiendes por qué es una estrella de cine. Sé que Jason quería interpretar este papel desde hace años y pudimos construir juntos al personaje: el look completo y un verdadero homenaje a la versión de Lobo de los cómics. Lobo lleva muchas décadas entre nosotros, pero nos centramos especialmente en la versión de los años noventa. Jason llegó con mucho entusiasmo, muchas ideas y con el deseo de conservar el humor y las excentricidades que caracterizan al personaje en los cómics. Estoy muy emocionado de que hayamos podido lograrlo. Encarnó al personaje de la mejor manera posible”.

“Supergirl”

Krypto es, literalmente, el corazón que impulsa la historia. Además, existe una cuenta regresiva alrededor de su destino y de si logrará sobrevivir.

La relación que mantiene con Kara es entrañable y su conexión es muy fuerte. Ella lo encuentra en Kryptón durante una escena muy poderosa y termina siendo lo único que se lleva consigo de ese mundo. Krypto representa su vínculo más tangible con la vida que dejó atrás; dependen profundamente el uno del otro.

Cuando todo eso se ve amenazado, queda claro hasta qué punto salvar a Krypto se convierte en una prioridad absoluta para ella. Esto también le permite al personaje mostrar frustración y enojo en determinados momentos, porque lo que está en juego es muy real. Kara está completamente enfocada en una misión, y más vale que nadie se interponga en su camino.

Desde su creación en 1959 han existido varias versiones de esta heroína, pero cabe señalar que la versión que veremos en esta película está basada en la saga de cómics Mujeres del Mañana, publicada entre junio de 2021 y febrero de 2022. La serie presenta una versión más madura y emocionalmente profunda de Supergirl.

“Supergirl”

Recomendable para los fans del cine de superhéroes rebeldes.

¡Nos vemos en el cine!

DATO

Los invito a visitar mi Facebook: CINÉFILO HD y COMICTLÉN TV, donde platico sobre cine de superhéroes y cine de culto, además de compartir promociones con obsequios.