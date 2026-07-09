“Pequeñas infidelidades”: Un reencuentro donde nada es lo que parece

Hay obras que necesitan grandes escenografías para impresionar y otras que descubren que el escenario más complejo siempre será el interior de las personas.

“Pequeñas infidelidades"

“Pequeñas infidelidades” pertenece a este segundo grupo: un montaje que encuentra en la palabra, el silencio y las miradas la materia prima para construir una historia que poco a poco deja de hablar de una pareja para comenzar a hablar de cualquiera que alguna vez haya amado, mentido o guardado un secreto.

La propuesta dirigida por Daniel Patiño apuesta por un teatro de proximidad emocional. No busca el impacto inmediato ni el artificio; por el contrario, permite que los diálogos escriban imágenes en la mente del espectador. Cada conversación abre una escena distinta, cada recuerdo modifica el anterior y cada confesión obliga a reinterpretar lo que parecía una verdad definitiva.

Es un ejercicio de imaginación que convierte al espectador en testigo privilegiado de un encuentro en un departamento vacío, donde los personajes de Emma y Alejandro desentierran verdades ocultas de su pasado.

“Pequeñas infidelidades"

A través de diálogos cargados de significado, silencios, evasiones y confesiones, la obra revela las fisuras de una relación marcada por la lealtad, las mentiras que terminan convirtiéndose en verdades personales y los enigmas que el tiempo nunca logra borrar, hasta conducir a un desenlace que estremece.

La dramaturgia del argentino Mario Diament entiende que las grandes tragedias contemporáneas no siempre suceden en escenarios extraordinarios. Muchas nacen en la sala de una casa, entre dos personas que alguna vez prometieron permanecer juntas. Ahí, en ese espacio aparentemente cotidiano, comienza un duelo verbal que avanza con la precisión de un reloj imposible de detener.

Lo que inicialmente parece una conversación entre dos antiguos amantes (que llegaron a ser un matrimonio) pronto revela múltiples capas. La superficie muestra reproches y heridas abiertas, pero conforme el relato avanza aparecen zonas mucho más oscuras: la manipulación, la culpa, la necesidad de justificar las propias decisiones y esa extraña capacidad humana para transformar una mentira repetida en una verdad íntima, casi irrefutable. No importa si los hechos ocurrieron exactamente así; importa cómo fueron recordados, reconstruidos y defendidos por quienes los vivieron.

“Pequeñas infidelidades"

Ese es quizá uno de los mayores aciertos del montaje: entender que la memoria nunca es objetiva. Cada personaje protege su propia versión de los acontecimientos porque, al hacerlo, protege también la imagen que tiene de sí mismo. La obra propone observar cómo el amor también puede convertirse en un territorio donde el orgullo, el miedo y el deseo deforman la realidad.

Los actores Kärlek Ramos (Emma) y Luis Velázquez (Alejandro) sostienen este duelo emocional desde una interpretación contenida, alejada del melodrama fácil. Sus personajes transitan con naturalidad entre momentos ligeros, incluso cotidianos, y otros de enorme intensidad psicológica. Ese contraste permite que la tensión crezca lentamente, sin necesidad de grandes explosiones, hasta instalar una sensación constante de incertidumbre.

Hay una intimidad especial en la manera en que ambos ocupan el escenario. Más que representar una discusión, parecen desenterrar fragmentos de una vida compartida. Cada pausa pesa tanto como una frase; cada silencio parece esconder una nueva revelación. El resultado es un teatro que obliga a escuchar con atención porque cada palabra modifica el sentido de la anterior.

El diseño escénico, la iluminación de Félix Arroyo y la música de Kenji Kishi acompañan esa experiencia sin imponerse sobre ella. Todo parece construido para dirigir la mirada hacia lo esencial: los rostros, los gestos, las dudas y las contradicciones de dos personas que intentan comprender en qué momento dejaron de reconocerse.

“Pequeñas infidelidades"

Sin embargo, sería un error pensar que “Pequeñas infidelidades” habla únicamente sobre la traición en una relación sentimental. La obra plantea una pregunta mucho más amplia: ¿cuántas pequeñas infidelidades cometemos contra nosotros mismos para sostener una versión cómoda de nuestra historia? A veces no se trata únicamente de engañar a otra persona; también existe la traición silenciosa que consiste en negar lo evidente, justificar lo injustificable o esconder aquello que más miedo produce reconocer.

La intensidad del montaje reside precisamente en esa capacidad para llevar al espectador de lo cotidiano a lo profundamente humano. Lo superficial da paso a lo emocional; lo emocional se transforma en algo casi patológico, donde las obsesiones, los resentimientos y las versiones encontradas construyen un laberinto del que parece imposible escapar.

Y entonces llega el final.

No como un golpe gratuito, sino como la consecuencia inevitable de todo lo que se ha sembrado desde el inicio. Un desenlace que no necesita exageraciones para estremecer, porque obliga a mirar hacia atrás y comprender que las señales siempre estuvieron presentes. El último tramo sacude precisamente porque rompe las certezas con las que el espectador había recorrido la historia y deja una sensación incómoda que permanece mucho después de abandonar la sala.

En tiempos donde abundan los espectáculos construidos para distraer durante un par de horas, “Pequeñas infidelidades”apuesta por algo distinto: invitar al público a salir con más preguntas que respuestas. Habla del amor, sí, pero también de la fragilidad de la confianza, de las heridas que nunca terminan de cerrar y de la manera en que las relaciones humanas pueden convertirse en el lugar donde convivimos con nuestras verdades más dolorosas.

Es un montaje que no busca dictar una lección moral. Prefiere abrir una conversación íntima con el espectador, recordándole que, en ocasiones, las traiciones más profundas no son necesariamente las más visibles, sino aquellas que permanecen ocultas bajo la aparente normalidad de una historia compartida.

“Pequeñas infidelidades"

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