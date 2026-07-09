Proyecta Traslados impulsa la presencia del talento jalisciense en escenarios nacionales e internacionales

Con una bolsa de 1 millón 275 mil pesos, la Secretaría de Cultura de Jalisco dio a conocer los resultados de la segunda emisión de Proyecta Traslados 2026, un programa diseñado para facilitar la movilidad de artistas, creadores, agrupaciones y agentes culturales que han sido invitados a participar en actividades especializadas tanto en México como en el extranjero.

Proyecta Traslados 2026

A través de este esquema, el Gobierno del Estado cubre los gastos de transporte de las y los beneficiarios, permitiéndoles asistir a festivales, residencias artísticas, congresos, encuentros académicos y culturales, así como espacios de intercambio profesional.

El objetivo es fortalecer la proyección del trabajo artístico que se genera en Jalisco, ampliar las redes de colaboración y abrir nuevas oportunidades para la difusión de la cultura jalisciense en otros escenarios.

Proyecta Traslados 2026

Proyectos seleccionados

En esta segunda convocatoria fueron seleccionados 16 proyectos de disciplinas como danza folclórica, danza contemporánea, teatro, cine, música, creación sonora e intercambio artístico.

Entre las iniciativas apoyadas destacan la participación del grupo Real de Jalisco en el Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, en Brasil; la presencia del colectivo Un Apartamento en el Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, en Colombia; la representación del Festival Internacional de Cine de Tequila en el Festival Internacional de Cine de Pasto; el proyecto Sabor a México, integrado por el Mariachi Nuevo Chapala y el Ballet Folklórico de Chapala; además de residencias artísticas, laboratorios sonoros, festivales de teatro y giras de mariachi en Colombia.

También recibieron apoyo el guitarrista Juan Ramón Canchola Jáuregui, quien participará en un festival de guitarra clásica en París, así como proyectos con actividades en Estados Unidos, Guatemala y diversas sedes nacionales.

La dependencia estatal anunció además que prepara una tercera convocatoria, que contará con un remanente de 2.3 millones de pesos para ampliar el alcance del programa y beneficiar a más agentes culturales.

Proyecta Traslados 2026

PARA SABER

Los resultados completos de la segunda emisión de Proyecta Traslados 2026 pueden consultarse en:

https://portalesmuli.s3.amazonaws.com/sc/documents/Dictamen_Proyecta_Tralsados_2da_emisi%C3%B3n__light.pdf