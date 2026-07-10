Coro Femenino Mayahuel y Rincón Bohemio ofrecerán concierto gratuito en el Teatro Alarife

El Teatro Alarife Martín Casillas será sede de un concierto gratuito en el que participarán el Coro Femenino Mayahuel y Rincón Bohemio, dos agrupaciones de la Fundación Mayahuel A.C. que compartirán escenario como parte de la tercera temporada del ciclo Encuentros Sonoros, organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Bajo la dirección de Wilmia Verrier Quiñones, el programa ofrecerá un recorrido por el repertorio coral interpretado por dos ensambles con características distintas, pero unidos por la pasión por el canto y el trabajo colectivo.

Concierto del Coro Femenino Mayahuel y Rincón Bohemio en el Teatro Alarife

El Coro Femenino Mayahuel está integrado por 44 mujeres mayores de 18 años que desarrollan un proyecto artístico de nivel profesional, mientras que Rincón Bohemio reúne a 24 personas adultas mayores de 65 años, quienes encuentran en la música un espacio para el bienestar, la convivencia y la expresión artística.

Con esta presentación, Encuentros Sonoros reafirma su objetivo de acercar al público a la diversidad musical de Jalisco mediante conciertos de acceso gratuito que incluyen propuestas de música tradicional, sinfónica y romántica. En esta tercera temporada, el ciclo también fortalece su vocación como plataforma para impulsar proyectos de formación artística, especialmente aquellos enfocados en jóvenes intérpretes y en procesos intergeneracionales de creación y aprendizaje.

Concierto del Coro Femenino Mayahuel y Rincón Bohemio en el Teatro Alarife

Las agrupaciones participantes forman parte de la Fundación Mayahuel A.C., organización cultural sin fines de lucro con sede en Guadalajara que desde 2020 promueve la música coral como una herramienta de transformación social, educativa y artística. Su modelo de trabajo integra formación académica, producción artística, gestión cultural e impacto comunitario, beneficiando a niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores.

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