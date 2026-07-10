Museo Cabañas explora la imagen y el tiempo con la exposición “Imagofobias y cronofósiles”

El Museo Cabañas abre sus salas a "Imagofobias y cronofósiles", una exposición individual del artista visual Daniel Monroy Cuevas, curada por Daniel Montero, que propone una inmersión en los vínculos entre la imagen, el movimiento y la percepción a través de una selección de obras representativas de su trayectoria, además de una pieza creada especialmente para esta exhibición.

"Imagofobias y cronofósiles", de Daniel Monroy Cuevas en el Museo Cabañas

Más que una retrospectiva, la muestra plantea un recorrido por las preocupaciones que han marcado la producción artística de Monroy Cuevas: la imagen cinematográfica, los procesos de montaje, los sistemas de proyección, la luz y el impacto de las tecnologías contemporáneas en la forma en que observamos el mundo.

Mediante videoinstalaciones, proyecciones e instalaciones con pantallas LED, el visitante es invitado a vivir una experiencia donde el tiempo y la imagen se convierten en protagonistas.

"Imagofobias y cronofósiles", de Daniel Monroy Cuevas en el Museo Cabañas

La exposición se desarrolla en dos rutas. La primera reúne obras audiovisuales registradas en distintos escenarios, donde el paisaje, el sonido y la narrativa revelan el papel de la cámara como un elemento activo en la construcción de la realidad.

La segunda se concentra en instalaciones lumínicas que utilizan pantallas LED para explorar la fragmentación del píxel, la discontinuidad de la luz y nuevas posibilidades para crear relatos visuales desde el silencio.

Como hilo conductor aparecen diversos relojes digitales con numeraciones casi ilegibles, un recurso que recuerda que el tiempo es el elemento que une la imagen con el movimiento y que invita a reflexionar sobre la forma en que los dispositivos tecnológicos median nuestra percepción cotidiana.

"Imagofobias y cronofósiles", de Daniel Monroy Cuevas en el Museo Cabañas

Originario de Zapopan, Daniel Monroy Cuevas es considerado una de las voces más relevantes del arte contemporáneo mexicano en la exploración de la imagen en movimiento.

Su trabajo dialoga constantemente con el lenguaje cinematográfico y con las fronteras entre el documental y la ficción, una propuesta que lo ha llevado a exhibir su obra en importantes espacios nacionales e internacionales.

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