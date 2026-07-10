Jalisco recibirá a las potencias del clavado con la Copa México Zapopan 2026

Jalisco volverá a colocarse en el mapa del deporte internacional con la realización de la Copa México de Clavados Zapopan 2026, que se llevará a cabo del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático Metropolitano, un certamen que reunirá a representantes de nueve países y que será clave para la preparación de los seleccionados mexicanos de cara a sus próximos compromisos internacionales.

La competencia no solo ofrecerá un espectáculo de alto nivel para los aficionados, sino que representará una oportunidad estratégica para que las y los clavadistas jaliscienses compitan frente a algunas de las principales potencias de la disciplina, fortaleciendo su proceso rumbo a eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, campeonatos mundiales y el ciclo olímpico.

Participarán delegaciones de China, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Colombia, Brasil, El Salvador, República de Fiji y México, consolidando a Zapopan como una de las sedes más importantes del continente para este deporte.

Copa México de Clavados 2026

Jalisco apuesta por el deporte olímpico

El director general del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, Fernando Ortega Ramos, destacó que la organización de la Copa México forma parte de la estrategia del estado para impulsar el deporte de alto rendimiento y mantener el liderazgo de Jalisco en la formación de atletas que integran las selecciones nacionales.

El funcionario subrayó que el modelo deportivo jalisciense va más allá de disciplinas de gran popularidad y busca fortalecer el deporte olímpico, que ha dado importantes resultados tanto en la Olimpiada Nacional como en competencias internacionales. Asimismo, señaló que recuperar una fecha internacional de clavados en la entidad refleja la confianza de las autoridades deportivas en la infraestructura y la capacidad organizativa de Jalisco.

Ortega Ramos añadió que el Centro Acuático Metropolitano se ha consolidado como un escenario de primer nivel para recibir eventos internacionales, lo que permite proyectar al estado ante el mundo y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de sus deportistas.

Copa México de Clavados 2026 Mía y Lía Cuevas

Una vitrina para el talento jalisciense

El entrenador de la Selección Jalisco de Clavados, Iván Bautista Vargas, resaltó que uno de los principales beneficios del certamen será la participación de 11 clavadistas jaliscienses, quienes podrán competir sin salir del estado ante atletas de talla mundial.

Explicó que enfrentarse a representantes de países con gran tradición en el clavado permitirá elevar el nivel competitivo de los jóvenes deportistas, además de brindarles experiencia que será fundamental en su camino hacia futuras competencias internacionales, incluido el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos.

Por su parte, la clavadista jalisciense Lía Cueva señaló que la Copa México será una escala esencial dentro de su preparación para el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados, que se celebrará en Croacia del 21 al 28 de agosto.

La atleta consideró que competir ante rivales de primer nivel permitirá llegar en mejores condiciones al certamen mundialista e invitó a la afición jalisciense a llenar las gradas y respaldar a los representantes nacionales, confiando en que el entusiasmo que se vivió recientemente con los grandes eventos deportivos también acompañe al clavado.

El programa de actividades comenzará el 16 de julio con las rondas preliminares de trampolín de tres metros femenil y plataforma de 10 metros varonil, mientras que las finales se disputarán el 19 de julio, cerrando cuatro días de competencia en los que Jalisco volverá a demostrar por qué es una de las principales cunas del deporte de alto rendimiento en México.

PARA SABER

● La Copa México de Clavados Zapopan 2026 se realizará del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático Metropolitano (Av. Ecónomos 6600, Parque Metropolitano, Zapopan).

● Los boletos pueden adquirirse en el sitio web de Boletomovil:

https://gobjal.mx/CopaMexicoDeClavadosZapopan2026

● Jalisco contará con la participación de 11 clavadistas en la competencia.