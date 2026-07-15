Argentina vs Inglaterra: Hablemos de libros y no de fútbol

En el marco de las semifinales entre Argentina e Inglaterra es importante retomar la literatura escrita en estos dos grandes países.

Las dos naciones han dado al mundo algunas de las escritoras más influyentes de la narrativa contemporánea. Si el balón despierta pasiones, los libros ofrecen otra forma de encuentro, una donde las diferencias nacionales se convierten en estilos, sensibilidades y formas distintas de entender el mundo.

En América Latina, Argentina se ha consolidado como una de las grandes potencias literarias del siglo XXI. Su tradición narrativa, heredera de figuras como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Silvina Ocampo, ha encontrado continuidad en una generación de escritoras que hoy marcan el rumbo de la literatura en español.

Nombres como Samanta Schweblin, Mariana Enríquez y Selva Almada han llevado la narrativa argentina a lectores de todo el mundo gracias a historias que mezclan el terror cotidiano, la crítica social y una prosa precisa, capaz de construir atmósferas inquietantes con una aparente sencillez.

En ese panorama destaca también Gabriela Cabezón Cámara, una autora que ha construido una obra profundamente original, donde el lenguaje, la experimentación y la relectura de los grandes mitos nacionales conviven con personajes fuera de cualquier convencionalismo.

Novelas como Las aventuras de la China Iron —finalista del Premio Booker Internacional— replantean uno de los textos fundacionales de la literatura argentina desde una perspectiva feminista y profundamente libre. Su escritura rompe estructuras tradicionales, mezcla registros lingüísticos y desafía constantemente las expectativas del lector, convirtiéndola en una de las voces más interesantes de la narrativa latinoamericana actual.

Del otro lado del Atlántico, Inglaterra mantiene una tradición literaria igualmente sólida. Desde Jane Austen y las hermanas Brontë hasta Virginia Woolf, la literatura inglesa ha explorado con enorme profundidad las relaciones humanas, el amor, la identidad y las tensiones sociales.

Obras como Cumbres borrascosas o Orgullo y prejuicio permanecen como referentes universales porque demostraron que las historias de amor pueden ser también retratos complejos sobre la clase, el deseo y la condición humana.

En la literatura contemporánea, una de las autoras que mejor ha recogido ese legado es Sally Rooney, considerada una de las voces más importantes de su generación.

Su novela Normal People se convirtió en un fenómeno editorial precisamente por alejarse de los romances convencionales. A través de la relación entre Connell y Marianne, Rooney retrata dos personas que se aman profundamente, pero que parecen incapaces de coincidir en el momento adecuado. Más que una historia romántica, la novela explora la vulnerabilidad, las diferencias de clase, la salud mental y la dificultad para comunicarse incluso cuando existe un vínculo genuino.

Con una escritura sobria, diálogos precisos y personajes emocionalmente complejos, Rooney ha logrado conectar con millones de lectores que encuentran en sus páginas relaciones tan imperfectas como profundamente humanas.

Quizá el partido entre Argentina e Inglaterra tenga un ganador en la cancha. En las librerías, en cambio, ambos países salen victoriosos. Mientras la narrativa argentina sorprende por su audacia, su experimentación y su capacidad para reinventar la tradición, la literatura inglesa continúa ofreciendo algunas de las exploraciones más sensibles sobre el amor y las emociones humanas.

Porque, al final, hay rivalidades que solo existen durante noventa minutos. Los libros, en cambio, permanecen mucho después del silbatazo final.