La magia de “El Lago de los Cisnes” con el Ballet de Jalisco

Un espectáculos que trascienden generaciones y que, aun después de más de un siglo, conservan la capacidad de emocionar: “El Lago de los Cisnes”, que este verano regresará al Teatro Degollado de la mano del Ballet de Jalisco, en una temporada de seis funciones que promete volver a reunir a cientos de espectadores en uno de los recintos más emblemáticos de Guadalajara.

El público suele llenar las butacas del Degollado para disfrutar las producciones de la compañía estatal y esta temporada ofrece una oportunidad especial para acercarse a uno de los títulos esenciales del repertorio universal. Para quienes nunca han visto un ballet clásico, puede ser el momento ideal para descubrirlo; para quienes ya son seguidores de la danza, es una cita que difícilmente querrán perderse.

“El Lago de los Cisnes” en el Teatro Degollado (ClaudiaLopez)

Una historia de amor convertida en un clásico universal

Bajo la dirección artística de Lucy Arce, la producción presenta una versión propia basada en la coreografía original de Marius Petipa y Lev Ivanov, respetando la tradición del ballet clásico y sumando la visión escénica del Ballet de Jalisco.

Con la inolvidable música de Piotr Ilich Tchaikovski, la historia sigue al príncipe Sigfrido y a Odette, una joven convertida en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbart. Sólo una promesa de amor verdadero podrá romper el encantamiento, dando forma a un relato donde el romance, la magia y la tragedia se encuentran sobre el escenario.

El montaje reunirá a 40 intérpretes: los 26 bailarines profesionales que actualmente integran la compañía y 14 aprendices invitados, quienes reforzarán las escenas de conjunto de una de las obras más exigentes del repertorio clásico.

Los personajes de Odette y Odile, el Cisne Blanco y el Cisne Negro, serán interpretados de manera alternada por Sarah de Miranda, Keyla Meléndez y Angeline Montes. El príncipe Sigfrido estará a cargo de Argenis Montalvo, primer bailarín invitado de la Compañía Nacional de Danza, así como de Jonathan Cadena y Pablo Pacheco, integrantes del Ballet de Jalisco.

Lucy Arce destacó que la obra exige mucho más que virtuosismo y dominio técnico, pues los protagonistas deben construir personajes capaces de conectar emocionalmente con los espectadores. El montaje también cuenta con el trabajo de las maestras ensayadoras Silvia Olivares y Ana Robles, responsables de la preparación cotidiana del elenco.

“El Lago de los Cisnes” en el Teatro Degollado (ClaudiaLopez)

Ballet de Jalisco, una trayectoria que ha conquistado al público

La historia del Ballet de Jalisco comenzó entre 2008 y 2009, cuando surgió como la Compañía de Danza Clásica y Neoclásica del Estado. Desde 2013 adoptó su nombre actual y con el paso de los años se ha consolidado como una de las principales agrupaciones profesionales de danza del occidente de México.

En su trayectoria ha llevado al escenario producciones como “Giselle”, “El Cascanueces”, “Carmina Burana”, “Peter Pan” y “El Gato con Botas”, espectáculos que habitualmente registran llenos en el Teatro Degollado y que han contribuido a formar nuevos públicos.

Ahora, la compañía vuelve a apostar por una obra que continúa fascinando a espectadores de todas las edades. Ver “El Lago de los Cisnes” en un recinto como el Teatro Degollado es una de esas experiencias culturales que vale la pena vivir al menos una vez: por la música, la belleza del movimiento, la fuerza de su historia y la oportunidad de descubrir por qué este ballet sigue cautivando al mundo.

Y quién sabe: quizá después de ver por primera vez al Cisne Blanco y al Cisne Negro sobre el escenario, más de uno termine convertido para siempre en fan del ballet.

“El Lago de los Cisnes” en el Teatro Degollado (ClaudiaLopez)

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