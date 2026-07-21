Egresada de Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, narradora, poeta casual y ferviente amante de los gatos , Laura Fernández (Jalisco) ha formado parte de talleres de escritura creativa impartidos por diferentes poetas y narradoras jaliscienses como Carmen Villoro, Laura Solorzano y Patricia Velasco. Organizadora y coordinadora de La Semana de las Letras para los estudiantes de la licenciatura de Letras Hispánicas, sus letras han aparecido en el periódico estudiantil “El Humanista” (2022- 2023), en el fanzine “Renuevos 4” (2023) y fue seleccionada como ponente en el V Congreso Regional de Estudiantes de Literatura con la ponencia "¿Por qué el pájaro es azul? Breve reflexión semántica y simbólica del color en el cuento ‘El pájaro azul’ de Rubén Darío".

“Ficciones del fondo cósmico de microondas”, de Laura Fernández

Ganadora del Premio Municipal de Cuento Navideño San Pedro Coahuila (2009), Ganadora de la Séptima Repentina Poética de Patán Ale House y Ganadora en la categoría de narrativa de la segunda convocatoria "El tintero del porvenir: letras jóvenes. De lo íntimo a lo familiar" del Centro Documental de Literatura Carmen Balcells de la Universidad de Guadalajara, con el cuento Apocalipsis 996; resultó seleccionada en la Convocatoria la Maleta de Hemingway (2024) de la Secretaría de Cultura de Jalisco con el libro "Ficciones del fondo cósmico de microondas":

Dividido en tres secciones (“Big Bang”, “Expansiones” y “Apocalipsis”), que funcionan como un recorrido conceptual por los inicios, las posibilidades y los finales, combina a través de precisos microrrelatos la imaginación especulativa, el humor, el fatalismo y la ternura.

Laura Fernández, autora de “Ficciones del fondo cósmico de microondas”

Primer libro en solitario, “Ficciones del fondo cósmico…”, nos señala Patricia Velasco:

“Se infiltra en la radiación electromagnética más antigua del universo: el fondo cósmico de microondas, y nos sumerge en posibilidades inexistentes. A medida que avanzamos en sus páginas, descubrimos aquello que podría haber surgido cuando el cosmos tenía menos de medio millón de años, posibilidades de una época en la que el universo no era más que plasma. Inspirada sobre esta radiación ancestral, Fernández explora mundos imaginarios, transformando esos fotones en microficciones; y gracias a su voz, escapamos de lo real hacia la inmensidad del espacio intergaláctico, donde esos fotones antiguos continúan su danza inmaterial. Su imaginación nos invita a considerar circunstancias alternativas, cuestionar lo que sabemos y soñar con lo inexplorado. Este libro podría ser una ventana a dimensiones paralelas, donde la vida, la materia y la energía se entrelazan de maneras inimaginables y de las que hoy tenemos un atisbo en este conjunto de textos…”.