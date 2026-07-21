Luego del Mundial, invitan a redescubrir el Monumento al Futbol y su legado artístico en Guadalajara

Después de que México, Estados Unidos y Canadá compartieran la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el futbol continúa siendo motivo de reflexión, ahora desde una perspectiva histórica, artística y patrimonial. En ese contexto, la Secretaría de Cultura de Jalisco dedicará una nueva sesión del ciclo Jueves de Historia y Patrimonio a una de las obras más representativas de Guadalajara: el Monumento al Futbol, conocido también como Los Futbolistas.

Monumento al Futbol, también conocida como Los Futbolistas

La conferencia “El Monumento al Futbol. Legado escultórico de Miramontes al patrimonio artístico de Guadalajara” se realizará el próximo 23 de julio, a las 18:00 horas, en el Edificio Arroniz, con entrada libre.

La charla será impartida por Pilar Herrera Guevara, quien abordará la importancia histórica y artística de esta escultura que, con el paso de las décadas, se ha convertido en un símbolo de la ciudad y de su estrecha relación con el futbol, una identidad que cobró aún mayor relevancia tras la reciente justa mundialista.

Monumento al Futbol, también conocida como Los Futbolistas

Durante la conferencia se analizará el contexto en el que fue creada la obra, el proceso artístico que dio vida a Los Futbolistas, sus características plásticas y la manera en que ha contribuido a fortalecer la identidad deportiva y cultural de Guadalajara.

Uno de los momentos especiales será la participación de Claudia Miramontes Moranchell, hija del escultor Miguel Miramontes, quien compartirá una visión cercana sobre la trayectoria de su padre, su proceso creativo y el legado artístico y humano que dejó en el espacio público tapatío.

Además del recorrido histórico por la pieza, la sesión abrirá un espacio para reflexionar sobre la importancia del patrimonio urbano y el papel que desempeñan las esculturas en la construcción de la memoria colectiva, el sentido de pertenencia y la identidad de quienes habitan la ciudad.

Monumento al Futbol, también conocida como Los Futbolistas

La conferencia estará acompañada por una presentación visual que permitirá apreciar con mayor detalle la evolución y los elementos que hacen del Monumento al Futbol una de las obras más reconocibles del paisaje urbano de Guadalajara.

En un momento en que el entusiasmo por el futbol aún permanece tras la celebración del Mundial 2026, esta actividad propone mirar más allá de las canchas para reconocer cómo el deporte también ha quedado plasmado en el arte y forma parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Edificio Arroniz

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