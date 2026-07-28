Invita a redescubrir la ciudad con más de 60 recorridos gratuitos de verano

Con la llegada de las vacaciones de verano, Guadalajara busca que sus habitantes vuelvan a mirar la ciudad con otros ojos. A través de la Dirección de Turismo, el Gobierno municipal puso en marcha un programa con más de 60 recorridos turísticos gratuitos que, además de ofrecer una alternativa recreativa para las familias, apuesta por fortalecer el sentido de identidad y convertir al patrimonio local en un atractivo accesible para visitantes nacionales y extranjeros.

La iniciativa, vigente desde el pasado 21 de julio y hasta el 15 de agosto, combina recorridos peatonales y en autobús que abarcan desde el Centro Histórico hasta sitios naturales y municipios vecinos, ampliando la oferta turística más allá de los circuitos tradicionales.

Recorridos gratuitos por Guadalajara

El programa refleja una tendencia cada vez más frecuente entre las ciudades: impulsar el turismo de proximidad. En lugar de promover únicamente grandes eventos, Guadalajara apuesta por experiencias que permiten conocer la historia, la arquitectura, las tradiciones y la vida cotidiana de la ciudad sin costo para los participantes.

Entre los recorridos destacan las visitas dedicadas al muralismo mexicano en el Centro Histórico, los paseos por los barrios tradicionales como Mexicaltzingo, 9 Esquinas y El Santuario, además de rutas por antiguos conventos y espacios que conservan parte de la memoria de la capital jalisciense.

La oferta también incluye experiencias fuera del núcleo urbano, como visitas a la Barranca de Huentitán, recorridos hacia una granja, el Museo de la Ciudad, Selva Mágica, así como salidas al municipio de Tlajomulco de Zúñiga. A ello se suman recorridos temáticos dedicados a los antiguos oficios y a las tradicionales cantinas y sitios emblemáticos de Guadalajara.

Más allá del componente recreativo, el programa busca incentivar que las familias aprovechen el periodo vacacional para conocer el patrimonio cultural y natural de la ciudad, al tiempo que representa un complemento para la oferta dirigida a los turistas que visitan la Zona Metropolitana durante el verano.

La gratuidad de los recorridos también elimina una de las principales barreras para acceder a actividades culturales y turísticas, permitiendo que un mayor número de personas descubra espacios que, en muchos casos, forman parte de la historia cotidiana de Guadalajara, pero que pocas veces son recorridos con una mirada turística.

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