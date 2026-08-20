Artesanía jalisciense mantiene presencia en ENART y Expo Mueble Internacional

La artesanía jalisciense mantiene su presencia en espacios de exposición, comercialización y vinculación con compradores nacionales e internacionales, a través de la participación de artesanas y artesanos en la 67 edición de la Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal Mexicana (ENART) y en Expo Mueble Internacional 2026.

Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal Mexicana (ENART) y Expo Mueble Internacional

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), por medio de la Dirección de Fomento Artesanal, el sector artesanal de Jalisco participa con el Pabellón Jalisco en ENART, que inició el pasado 18 de agosto y continuará hasta el sábado 22 de agosto en el Centro Cultural El Refugio, en San Pedro Tlaquepaque.

Durante estos días, y hasta el sábado, la exposición mantendrá sus actividades para compradores y visitantes, con la presencia de artesanas y artesanos que muestran piezas elaboradas mediante distintas técnicas tradicionales.

“Impulsar la presencia de nuestras artesanas y artesanos en espacios de exposición y comercialización es un compromiso que tenemos con el sector. A través de ENART y Expo Mueble Internacional, generamos nuevas oportunidades de comercialización, para que la artesanía jalisciense llegue a más compradores, al mismo tiempo que promovemos la preservación de las técnicas que dan identidad a Jalisco”, destacó Cindy Blanco Ochoa, secretaria de Desarrollo Económico.

En el stand 126 de ENART participan seis artesanos provenientes de Atoyac, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, quienes presentan piezas elaboradas en barro bruñido, cerámica de alta temperatura, cantera y lapidaria, vidrio estirado y talabartería.

La exposición representa una plataforma para vincular a personas artesanas y talleres con compradores mayoristas, tanto nacionales como internacionales, además de abrir oportunidades para ampliar los canales de comercialización de las piezas hechas en Jalisco.

Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal Mexicana (ENART) y Expo Mueble Internacional

Artesanía Viva llega a Expo Mueble

De manera paralela, el Centro de Diseño e Innovación Artesanal (CEDINART), de Fomento Artesanal, presenta la sexta edición de Artesanía Viva, como parte de Expo Mueble Internacional 2026.

La propuesta busca acercar al público al trabajo, talento y conocimientos que forman parte de la elaboración de piezas artesanales en el estado. En esta edición participan 18 maestras y maestros artesanos de Guadalajara, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tuxpan, Zapopan y La Manzanilla de la Paz.

Entre las técnicas que se muestran se encuentran la cera escamada, papel picado, ocochal y barro.

Como parte de la programación se realizarán ocho experiencias vivas con demostraciones de arte wixárika en chaquira, barro bandera, cartonería, cerámica y alfarería, entre otras expresiones, con el propósito de que los asistentes conozcan de cerca los procesos, herramientas y conocimientos que hay detrás de cada pieza.

Con la participación en ENART y Artesanía Viva, Jalisco busca fortalecer las oportunidades de comercialización para el sector artesanal y, al mismo tiempo, contribuir a la preservación y difusión de técnicas que forman parte del patrimonio cultural del estado.

Exposición Nacional de Artículos de Regalo y Decoración Artesanal Mexicana (ENART) y Expo Mueble Internacional

Datos

Para Saber

ENART podrá visitarse con entrada libre hasta el 22 de agosto en el Centro Cultural El Refugio, ubicado en Donato Guerra 160, San Pedro Tlaquepaque, en un horario de 10:00 a 19:00 horas de martes a viernes, y de 10:00 a 17:00 horas el sábado

Las personas interesadas en conocer la oferta artesanal de Jalisco podrán visitar Artesanía Viva, en Expo Mueble Internacional, del 19 al 22 de agosto, a través de un registro previo en el enlace: exmi.app.easyevent.com.mx/registro

Calendario

Jueves 20

Experiencia 3: Barro policromado / 10:00 a 14:30 horas / Artesana: Irma Arce Bustamante

Experiencia 4: Cartonería / 15:30 a 20:00 horas / Artesano: Andrés Alfonso Magaña

Viernes 21

Experiencia 5: Barro bruñido / 10:00 a 14:30 horas / Artesano: José Álvarez Nogal

Experiencia 6: Cerámica y alfarería / 15:30 a 20:00 horas / Artesana: María Elena Delgado

Sábado 22