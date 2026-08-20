“Código Venganza”: Acción al más puro estilo ochentero

Aunque al actor Jason Statham no le tocó ser héroe de acción en los 80, se mueve como pez en el agua en este tipo de historias, de las cuales ya lleva tiempo protagonizando con bastante éxito. Historias donde un hombre duro y preparado para el combate es obligado por las circunstancias a enfrentar prácticamente a un ejército de villanos él solo.

“Código Venganza"

En el intenso thriller “Código Venganza”, Statham protagoniza a Cole Reed, un excomando de los Royal Marines y oficial especialista en armamento del SCO19 de Londres, quien ahora trabaja como seguridad privada de su amigo y mentor, el magnate del transporte marino Tibu Campallo (Ramon Tikaram). Cuando Tibu es asesinado frente a él, Cole emprende una misión para vengar a su hermano en armas, una misión que lo lleva a aguas internacionales, en donde descubre siniestros secretos que van más allá de lo que él esperaba.

“Código Venganza"

“Código Venganza” es dirigida por Jean-François Richet. También es protagonizada por Annabelle Wallis (Angie Ellis), Roland Møller (el villano Marko Madsen) y Adrian Lester. La película es producida por Marc Butan y Jason Statham. La música es compuesta por Marcus Trumpp y la banda sonora es producida por Marco Beltrami.

Los ojos lo dicen todo. Cuando comienza “Código Venganza”, nos quedamos atrapados en los ojos de Cole Reed mientras él escanea la habitación en busca de amenazas potenciales. Reed, un altamente habilitado y disciplinado operador, con un fuerte sentido de la lealtad, no es alguien que huya de una pelea, sino que va hacia ella, especialmente cuando personas inocentes se encuentran en peligro. Siempre está dos pasos adelante, tomando el control de la situación y lidiando decisivamente con cualquiera lo suficientemente tonto para cruzarse por su camino.

“Código Venganza"

Reed se encuentra en la fiesta de jubilación de Manuel “Tibu” Campallo (Ramon Tikaram). Los dos son muy cercanos y es claro que su relación va más allá del trabajo: son compañeros y amigos.

Más tarde, cuando ambos son emboscados y Tibu es asesinado a sangre fría, la santidad de su hermandad lleva a Reed a emprender una misión por venganza para encontrar a aquellos responsables, una misión que lo lleva a aguas internacionales y hostiles.

Con sus temas de justicia, venganza, lealtad y protección de los inocentes, el origen de la trama comenzó con el productor de la película, Marc Butan (“El Piloto”, 2023).

“Era una idea que yo tenía. Acababa de hacer “Plane” con nuestro director Jean-François Richet, y estábamos tratando de pensar en situaciones en las que tuvieras al heroico personaje en contra de grandes obstáculos. Nos gustaba un ambiente contenido, por lo que estábamos conversando acerca de diferentes ideas de cómo y dónde pudiéramos tener a nuestro héroe atrapado y que no se hubiera visto antes. Comenzamos a hablar sobre barcos de cargamento y, a partir de ahí, fuimos construyéndolo. ¿Cómo terminó este tipo en ese barco y qué está haciendo ahí?”.

“Código Venganza"

Cualquier drama es tan bueno como lo es su villano y, en el capitán Marko Madsen de Roland Møller, tenemos uno que promete ser icónico. Con una poderosa presencia leonina, Marko es un hombre que se siente en casa tanto en la guerra como en el agitado océano. Emana una callada y amenazante autoridad, dejando entrever solo lo que quiere, a veces muy encantador y otras despiadado.

Como un depredador, estudia a aquellos que lo rodean, detectando debilidades antes de atacar. Un gran capitán, inspira una gran lealtad en sus hombres. Es, de muchas maneras, como un espejo oscuro del Reed de Statham, pero mientras Reed se quedó en la luz, Marko ha construido un camino más oscuro.

“Código Venganza"

Aunque nadie dudaría que el Reed de Statham pudiera vencer a toda una armada de los tipos de Marko, en “Código Venganza” le ayuda Annabelle Wallis, interpretando a Angie Ellis, una ruda y resiliente sobreviviente, quien también es guiada por su instinto y su corazón.

Es una marinera y líder brillante, pero también es una devota y cariñosa madre soltera de su amada hija. Ella siente con gran intensidad la tensión de aceptar el trabajo que la encamina inevitablemente a un choque frontal junto con Reed: por una parte, la necesidad de proveer para su familia y, por otra, el sentimiento de dolor de tener que dejar a su hija.

Cuando más adelante es lanzada a un mortal juego del gato y el ratón, podemos ver sus instintos primitivos empoderarla para poder ayudar a proteger a aquellos que no se pueden proteger a sí mismos.

“Código Venganza"

Habiéndose colado al barco utilizando la identificación del asesino muerto, el Reed de Statham está buscando pistas del asesinato de Tibu cuando escucha un golpeteo silencioso proveniente de uno de los contenedores. Después de una inspección más cercana, localiza la fuente del sonido y, tras forzar la puerta cerrada para abrirla, descubre dos docenas de aterrorizados y malnutridos refugiados.

Los asustados habitantes del contenedor rodean a Reed, quien hace su mejor esfuerzo por calmarlos a todos. Lo que comenzó como una traición personal se ha convertido en algo mucho más grande: una conspiración internacional con verdaderas apuestas en el mundo real.

"Código Venganza"

Recomendable para los cinéfilos adultos que gusten de una trama llena de acción a cargo de un ejército de un solo hombre. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

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