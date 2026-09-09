Canciones de paz y libertad

Hay canciones que, además de escucharse, nos recuerdan que la paz y la libertad siguen siendo dos de las grandes aspiraciones del ser humano. En Crónicas del Cromañón hicimos un recorrido por algunas de esas rolas que, desde distintas épocas y voces, han hablado de ellas. Canciones que nacieron de guerras, injusticias, sueños y esperanzas, pero que todavía hoy tienen mucho que decirnos. Porque mientras haya música, siempre habrá una voz que nos recuerde que vale la pena luchar por la paz y la libertad.

De paz

Víctor Jara

• En 1971, el chileno Víctor Jara dio a conocer su disco elepé “El derecho de vivir en paz”, en el que viene su canción homónima, que en aquel tiempo fue un grito de protesta contra la intervención armada yanqui en Vietnam. En 2019, varios artistas chilenos se unieron para hacer una versión moderna y, en palabras de ellos, como un intento por generar cambios profundos y estructurales en la sociedad, repudiando las acciones del gobierno al militarizar las calles, asesinar y torturar a nuestro pueblo. “El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz”.

• En el disco llamado “Navegando por ti”, de 2006, del cantautor español José Luis Perales, viene una de sus canciones menos conocidas. Me refiero a la llamada “Una canción para la paz”, que pide que terminen las guerras, que vivamos en libertad, que nazca un futuro de esperanza y que todos apostemos por la paz. “Que se borre la imagen del pasado, si el pasado es de muerte y desconsuelo, y que nazca un futuro de esperanza para los que un mal día la perdieron”.

LP's

• Una paloma blanca con una rama de olivo en el pico es quizás la más conocida y utilizada, que no la única, representación de la paz. En su disco “Ciudadano del mundo”, de 2001, el cantautor tapatío Alberto Escobar incluyó su canción “Blanca paloma de paz”, en la que busca a este símbolo entre todo lo que el hombre hace, sin poder encontrarla. Eso sí, con algo de esperanza de que algún día exista un hombre nuevo. “Blanca paloma de paz, dime qué ha sido de ti, por más que busco tu faz, no sé de ti. Será que tu volar es breve y fugaz. Será que yo no sé dónde empezar a buscar”.

• Cat Stevens nos dejó, en 1971, una de las mejores canciones sobre el tema de la paz. Se llama “Peace Train” y pertenece a su álbum “Teaser and the Firecat”. La canción la escribió mientras viajaba en un tren y pensaba en Alfred Hitchcock. Según el propio autor, es una canción positiva y optimista que habla de pensar en las cosas buenas que están por venir. “Peace Train” simboliza avanzar juntos, no por separado. En 2021, Cat Stevens sacó al mercado un libro ilustrado infantil con el nombre de la canción, que inspira la tolerancia y el amor por las personas de todas las culturas. “Now I’ve been happy lately, thinking about the good things to come and I believe it could be, something good has begun”.

LP

• Uno de los artistas que más canciones ha escrito con temas relativos a la cultura de paz es Víctor Manuel. Una de ellas es“Pido la paz y la palabra”, de 1980, incluida en su disco elepé “Luna”, e inspirada en el poema de 1955 de Blas de Otero que lleva el mismo nombre. La fuerza de la palabra ha evitado guerras; cuando se recurre al diálogo se pueden evitar conflictos. Las palabras pueden ser grandes portadoras de la paz. “Pido la paz y la palabra porque espero y creo que necesariamente todos vamos a entendernos. Quiero la paz ahora y la palabra luego, para abarcar el horizonte y el futuro entero”.

De libertad

• Luis Eduardo Aute también tiene una rolita que habla de la libertad y que se llama precisamente así: “Libertad”. Es de 1980, de su disco llamado “Alma”, y, como en muchas de sus canciones, encontramos algunas reflexiones muy filosóficas sobre nuestra manera de ser y estar en este mundo. En alguna entrevista para el diario El País, comentó que la libertad se asienta en las verdades que cambian, en ponerlo todo en cuestión. “Y van pasando los años y al fin la vida no puede ser, sólo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder. Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar ¿Qué es nacer, qué es morir, qué es amar?. El hombre, por qué está hecho y ¿qué eres tú?, libertad, libertad, libertad, libertad”.

nino Bravo

• “Libre” es una canción que se llegó a escuchar bastante allá por 1972, sobre todo en España, con Nino Bravo, y que, según leo, se sigue cantando en las reuniones, pues dicen que inspira alegría y libertad. Viene en su disco “Mi tierra” y es una composición, al igual que la anterior, de José Luis Armenteros y Pablo Herrero. Está dedicada a Peter Fechter, un obrero alemán que intentó escapar de la República Democrática Alemana en 1962 y se convirtió en la primera y más notoria víctima a manos de los soldados de ese país. Tras la unificación alemana se construyó un monumento en su honor y en el de otras 270 personas que perdieron la vida intentando salir del país. “Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo, su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar”.

• El tlaquepaquense cantautor y alfarero Paco Padilla incluyó, en su primer disco, “Historia de un Bonito Lugar”, de 1989, esta canción que se llama “Nada vale más que la libertad”, en la que nos presenta un tratado sobre la libertad, pero una libertad que cada individuo debe encontrar sin importar la edad que tenga y poniendo el ojo en las cosas que verdaderamente importan. Años después, también se incluyó en otros de sus discos. “Nada vale más que la libertad, nada vale más que la libertad. Descubrir que una mañana soy capaz de romper lo cotidiano y empezar, sin temor, una aventura y realizar viejos sueños de la infancia, a pesar de veredas caminadas atrás”.

Joan Manuel Serrat

• En 1972, Joan Manuel Serrat hizo un disco en homenaje al gran poeta Miguel Hernández que, por cierto, sirvió para que fuera conocido por nuevas generaciones en todo el mundo. En él musicalizó poemas del poeta español y encontramos “Para la libertad”, poema y canción que pone voz a un herido anónimo que representa a todos los combatientes heridos en la Guerra Civil española. Su sufrimiento es una ofrenda a la lucha por la libertad. Refleja la lucha constante por la libertad y la resistencia frente a la adversidad. “Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos”.

• En 1984, Silvio Rodríguez grabó “Yo te quiero libre” en el disco “Tríptico 3”, en el que nos canta y cuenta que el verdadero amor te ama libre y, por lo tanto, solo una persona libre puede amar de verdad. O lo que es lo mismo: es un amor desinteresado que celebra la libertad individual, un amor que pone el bienestar del otro por encima del propio deseo de posesión. Hay quienes dicen que está inspirada en alguno de los versos sencillos de José Martí. “Yo te quiero libre, libre y con amor. Libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví. Libre de otras penas y libre de mí”.

FRASE

“Lograrás más en este mundo mediante actos de misericordia que con actos de represión”. —Nelson Mandela.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas, este y todos los jueves, de las 21:00 a las 22:30 horas, por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón, con pura música fine.