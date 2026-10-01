Del escenario a la cámara: Héctor Caro comparte herramientas para actuar en cine

Actuar para una cámara implica algo más que trasladar la experiencia del escenario al lenguaje cinematográfico. La escala, la presencia, la mirada, los silencios y la relación con el encuadre modifican la manera en que un intérprete construye un personaje. Sobre esas diferencias pondrá el acento el taller de Lenguaje Audiovisual y Actuación para Cine, que tendrá entre sus docentes al actor y director tapatío Héctor Caro.

Con una trayectoria iniciada en 1985, Caro ha desarrollado buena parte de su trabajo en el teatro y la formación escénica. Es integrante de La Coperacha, agrupación con la que ha mantenido una relación estrecha desde finales de los años ochenta, y su recorrido incluye actuación, dirección y la impartición de talleres y laboratorios en México y otros países de América Latina. También ha participado en proyectos de teatro de actores y títeres, además de desarrollar trabajo docente en actuación y dirección.

En Jalisco, su actividad reciente incluye la dirección y actuación en “Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín”, presentada dentro de la 28ª Muestra Estatal de Teatro, donde su nombre también aparece vinculado a los procesos de creación y formación de la escena local.

La propuesta del nuevo taller resulta especialmente dirigida a quienes están dando sus primeros pasos frente a una cámara, actores con experiencia teatral que buscan ampliar sus herramientas hacia el audiovisual, estudiantes, realizadores independientes y personas interesadas en comprender mejor cómo funciona el trabajo actoral dentro de una producción cinematográfica.

La experiencia busca, además, acercar dos áreas que suelen encontrarse durante una filmación: la interpretación y el lenguaje audiovisual. Mientras Caro abordará la actuación para cine, Fernando G. Sandoval trabajará el apartado de lenguaje y realización audiovisual. La combinación permite que los participantes no solamente piensen como intérpretes, sino que conozcan las condiciones técnicas y narrativas que determinan lo que finalmente aparece en pantalla.

Otro atractivo es que el curso está vinculado al ecosistema audiovisual independiente de MIAX. Al completar las cuatro sesiones se entregará una constancia de reconocimiento y los resultados finales seleccionados podrán integrarse a Cinema MIAX y contemplarse para una presentación especial.

PARA SABER

Taller de Lenguaje Audiovisual y Actuación para Cine