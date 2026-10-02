Vive la ConCo (Edición Hashira) — La gran fiesta geek que conquistó Expo Guadalajara

El 26 y 27 de septiembre, Expo Guadalajara reabrió sus puertas al universo otaku y a la cultura pop con la esperada llegada de Vive la ConCo.

Bajo la temática de la Edición Hashira, miles de fanáticos del anime, el manga, los videojuegos y la cultura geek se dieron cita en los Salones México del recinto tapatío.

Durante dos jornadas intensas de 11:00 a 19:00 horas, el público disfrutó de una combinación de nostalgia, talento vocal de primer nivel, mercancía exclusiva y la energía inconfundible del cosplay en todas sus expresiones.

Vive la ConCo (Edición Hashira)

El Dominio del Doblaje Latino

El mayor atractivo de esta edición radicó en su imponente alineación de actores de doblaje, reuniendo a las voces oficiales en español latino de los legendarios Pilares de “Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)”. El escenario principal lució abarrotado durante los paneles donde figuras de la talla de Irwin Daayán (Kyojuro Rengoku) y Cristina Hernández (Shinobu Kocho) compartieron anécdotas de grabación, respuestas al público y su estrecho vínculo con los seguidores del anime.

A ellos se sumaron Marc Winslow (Giyu Tomioka), Meli G (Mitsuri Kanroji), Arturo Cataño (Obanai Iguro) y Armando Corona (Muichiro Tokito), completando una mesa redonda de voces que hizo retumbar el salón con sus frases más icónicas. Asimismo, la participación especial de Pablo Gandolfo (voz del carismático Jax en “The Amazing Digital Circus”) reunió a una gran cantidad de jóvenes entusiastas en las áreas de firmas y fotografías.

Vive la ConCo (Edición Hashira)

El Escenario Cosplay: Tensión, Armaduras y el Triunfo de Resident Evil

Las actividades en tarima fueron de los momentos más concurridos del fin de semana. Aunque la temática oficial rendía tributo a los cazadores de demonios, la categoría de Cosplay Performance ofreció un desarrollo particular y emocionante que captó la atención de los espectadores.

Cosplay Performance y el gran ganador: s diferencia de ediciones anteriores con largas listas de participantes, en esta ocasión la categoría contó únicamente con dos contendientes en el escenario. A pesar del número reducido de competidores, el duelo fue intenso y de gran nivel. El primer lugar fue conquistado por la impactante presentación inspirada en la saga de videojuegos “Resident Evil”, demostrando una caracterización muy cuidada, excelente dominio escénico y un uso de utilería y actuación que convenció por completo al jurado y provocó la ovación del público.

Pasarela Individual: lució por lo concurrida y el espero que le pusieron los concursantes a sus cosplay destacando los inspirados en personajes de anime, manga y video juegos.

Cosplay Alley: Este espacio funcionó como punto de encuentro accesible donde los cosplayers invitados conversaron con los asistentes, compartieron consejos de confección de trajes y posaron para fotografías del recuerdo durante ambos días.

Vive la ConCo (Edición Hashira)

Comunidad, artist alley y balance general

Más allá del escenario principal, el Artist Alley contó con la presencia de más de cien ilustradores y creativos independientes. Los asistentes pudieron recorrer los pasillos para adquirir fanart original, papelería, pines y piezas artesanales únicas, demostrando el enorme talento local y nacional. En paralelo, la zona de K-Pop mantuvo encendido el ambiente con dinámicas de Random Play Dance y concursos de dance cover, mientras que el área gaming ofreció espacio para torneos y partidas casuales.

Vive la ConCo (Edición Hashira)

Vive la ConCo demostró una vez más por qué es una cita obligada para la comunidad geek del occidente de México. Con un balance acertado entre el talento de doblaje, el apoyo a los creadores independientes y momentos icónicos en tarima como la victoria de “Resident Evil”, esta edición Hashira dejó un excelente recuerdo entre los asistentes.