Con “A la vera del camino”, Martha Cerda da continuidad a su vasta cosecha literaria

A la vera del camino, de Martha Cerda

Este nuevo libro es continuación de Cómo llegar a los ochenta sin sucumbir en el camino.

El camino, como metáfora de la vida, que empezamos a recorrer cuando nacemos y lo seguiremos recorriendo hasta que hayamos cumplido con nuestra misión en esta tierra.

Para algunas personas llegar a los ochenta es jubilarse de vivir. Los ochenta, como los quince años de las niñas, marcan el principio y el final de una etapa, para mí no ha sido así.

Antes de cumplirlos declaré que ya no iba a escribir, que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Pero me di cuenta de que no había dejado de escribir sobre mil motivos, y tenía material para un libro, con el que celebré mi cumpleaños.

A partir de ahí, me vino un torrente de ideas que he ido plasmando en este libro y ya tengo material para un tercero. Ha sido un redescubrimiento, una evolución, un continuar “siendo”. Este año ha sido rico en todos sentidos, especialmente en lo creativo.

A la vera… está dedicado a mi querida amiga, la doctora Ruth Levy, quién es mi mejor crítica. Escribió un texto para la contraportada, del que cito un fragmento: “se leerá a la Martha muy viva, que disfruta una compulsión por escribir, con base en su gigantesca experiencia”.

El libro está publicado por La Zonámbula, una editorial tapatía independiente, que dirige el poeta Jorge Orendain,mi amigo y editor desde hace años, a quién debo su confianza en mí.

A la vera... se divide en dos secciones: “Varia invención”, compuesta por reflexiones, y aproximaciones al Ser. Y “Literatura de la Literatura”: análisis de obras, de títulos, memorias del acontecer cotidiano en nuestra ciudad, porque Guadalajara es parte de mí. Con A la vera, celebraré un año más de vivir plenamente gracias a la escritura.

La imagen de la portada tiene un significado especial: es el escudo del apellido Cerda; quise que representara mi origen e hiciera un homenaje a mi padre, don Jorge Cerda, un hombre cabal del que heredé su espíritu de lucha y al que le debo lo que soy. Pero el apellido se ha ido perdiendo, mis nietos ya no lo llevan, por eso lo escogí.

Me harán el honor de presentarme mi querida amiga, la doctora Diana Valencia, con la que he compartido ideales desde hace 40 años; ella, a pesar de la distancia, ha acompañado mis pasos como escritora, esposa, madre y abuela, y yo he sido testigo de sus logros como académica, Diana ha puesto en alto el nombre de México en los Estados Unidos, con su ejemplo.

Alternará con ella el doctor Juan Manuel Sánchez, otro amigo a quien respeto como maestro y como un ser humano honesto y solidario, que nos ha apoyado generosamente no solo en la escuela, también como jurado del Premio Elena Garro.

La presentación está programada para el martes 20 de octubre, a las 7:00 pm, en la librería del Fondo de Cultura. Por este medio agradezco a Raquel Mendoza, encargada del recinto, su hospitalidad. La entrada es libre, bienvenidos todos.

AGÉNDALO

QUÉ: Presentación del libro “A la vera del camino”, de Martha Cerda.

CUÁNDO: Martes 20 de octubre, a las 7:00 pm

DÓNDE: Librería del Fondo de Cultura Económica Av. Chapultepec Sur 198, Col Americana, Americana, 44150 Guadalajara, Jal.

Entrada libre

ACERCA DE MARTHA CERDA

Es novelista, ensayista y dramaturga tapatía, fundadora y directora de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) en Guadalajara, institución fundada en 1988.

Tiene más de 30 libros publicados, pertenecientes a diversos géneros: cuento, novela, poesía, ensayo y teatro, algunos de las cuales han sido traducidos a seis idiomas y otros han resultado galardonados.