Zapopan llevará el Encuentro Universitario de las Artes al Centro Histórico

El talento de jóvenes universitarios llegará al Centro Histórico de Zapopan con la cuarta edición del Encuentro Universitario de las Artes 2026, que se realizará el próximo 24 de octubre, a partir de las 16:00 horas, en la Plaza de las Américas y el Andador 20 de Noviembre.

Organizado por el Gobierno de Zapopan, a través de la Dirección de Cultura, el encuentro busca impulsar la creatividad de las juventudes y acercar sus propuestas artísticas a la población. En esta edición, las actividades cambiarán de sede, pues anteriormente se realizaban en el Parque de las Niñas y los Niños.

El director de Cultura de Zapopan, Cristopher de Alba Anguiano, explicó que el traslado al Centro Histórico responde al interés de dar mayor difusión al trabajo artístico que se desarrolla en las universidades del Área Metropolitana de Guadalajara.

“Las universidades hacen un gran trabajo que muchas veces esto no se ve para la población y algo que nos hemos dado la tarea como objetivo es visibilizar mucho lo que están haciendo dentro de las universidades y también ayudarlos a difundir que esto no solamente es para los universitarios, sino para todas las familias que vivan en la zona metropolitana de Guadalajara”, señaló.

El programa contará con tres escenarios en los que estudiantes presentarán espectáculos de música, teatro, baile, danza aérea en telas y otras disciplinas. Participarán ocho instituciones educativas: la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad de Especialidades (UNE), la Universidad Enrique Díaz de León, la Universidad Panamericana y la Universidad Marista de Guadalajara.

La directora general de UNIVA campus Guadalajara, Yadira Robles Irazoqui, destacó que la colaboración entre las instituciones educativas y las autoridades municipales permite acercar el conocimiento y las expresiones artísticas a la ciudadanía, además de contribuir a la reconstrucción del tejido social mediante la apropiación de los espacios públicos.

Por su parte, Yazmín Vargas Rodríguez, coordinadora de producción de Máxima FM, quien acudió en representación del director Juan Tavares, consideró que este tipo de iniciativas permite a los jóvenes mostrar sus capacidades y encontrar oportunidades para desarrollar sus proyectos artísticos. La estación de radio colaborará en esta edición.

La coordinadora general de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, añadió que las actividades culturales también pueden contribuir al bienestar emocional de las juventudes, al ofrecer espacios de expresión y participación.

El encuentro ha incrementado su participación desde su primera edición. En aquella ocasión reunió a 100 jóvenes; en la segunda participaron 200 y, durante la tercera, la cifra llegó a 280 estudiantes, mientras que la asistencia superó las mil 300 personas.

Para este año, el objetivo es fortalecer la relación entre las universidades y la comunidad, así como ofrecer a los estudiantes una plataforma para compartir su trabajo con nuevos públicos.

El encuentro forma parte de la estrategia cultural del municipio. De acuerdo con la información presentada, el presupuesto destinado a cultura pasó de 33 millones de pesos en 2015 a 76.6 millones de pesos para 2026.

Entre los proyectos culturales contemplados para el periodo 2024-2027 se encuentran la Galería Arévalo, la red de nueve centros culturales, la Casa de la Cultura, el Museo Estación del Maz y la próxima creación del primer Museo de Arqueología de Occidente. También destacan iniciativas de formación artística como la Compañía de Artes Circenses, el Coro Infantil, la Orquesta y el Mariachi Infantil y Juvenil.