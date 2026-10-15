Pixelatl celebrará 15 años con talento internacional en Guadalajara y Zapopan

El Festival Pixelatl celebrará su edición número 15 del 7 al 14 de noviembre con una programación que reunirá a más de 100 conferencistas, artistas, productores y representantes de las industrias de la animación, el cómic y los videojuegos, procedentes de 15 países y distintas entidades de México.

Por primera vez, el encuentro tendrá actividades en Zapopan, donde se realizará la inauguración, además de las sedes habituales en Guadalajara. La programación en Zapopan será el 7 y 8 de noviembre, mientras que en Guadalajara las actividades se desarrollarán del 10 al 14 de noviembre.

Francia será el país invitado de honor y contará con una delegación integrada por figuras como el director nominado al Óscar Jérémy Clapin, Véronique Encrenaz, directora del Mercado Internacional de Animación de Annecy (MIFA), y Luce Grosjean, presidenta y cofundadora de MIYU Distribution.

Entre los invitados internacionales también destaca el artista australiano Costa Daniel Kassab, director de arte de la serie infantil Bluey, quien compartirá su experiencia en el desarrollo visual de una producción que ha alcanzado reconocimiento mundial. Asimismo, participará Sandra Powers, escritora, directora y editora nominada a tres premios Emmy por su trabajo en producciones como The Legend of Korra y Moon Girl and Devil Dinosaur.

La programación incluirá además a Ross O’Donovan, animador y creador de la serie Gameoverse, y a Huahua Zhu, artista visual de Shanghái, China, quien ha colaborado con estudios como miHoYo, Supercell, NetEase y VIZ Media.

En el ámbito de las series animadas, Dana Terrace y Sota Alexander regresarán al festival junto con Amber Blade Jones y el equipo de GLITCH Productions para presentar un avance exclusivo de la primera temporada de Knights of Guinevere.

El talento mexicano tendrá entre sus representantes a la cineasta tapatía Sofía Carrillo, quien impartirá la conferencia inaugural; Nidia Santiago, productora nominada al Óscar y cofundadora de IKKI Films, y Natalia Pájaro, ganadora del premio Ariel por su cortometraje Desdoblándome.

También participarán la artista visual Dacachi, la autora Pau Izumi, la ilustradora y creadora de webcómics Gina Pillina y el artista Edgardo Leal, entre otros representantes de las industrias creativas nacionales.

En Zapopan, las actividades se llevarán a cabo en la Casa del Autor y en INGENIA, mientras que en Guadalajara las sedes serán Ciudad Creativa Digital, Indie 100, la Universidad Tecnológica de Jalisco, la Plataforma Abierta de Innovación y el Cine Cabañas.

Como parte de la presentación de esta edición, el festival dio a conocer su corto promocional, desarrollado por el estudio tapatío Mr. Machín, con el que busca representar el espíritu creativo de sus 15 años de trayectoria.

Pixelatl es una plataforma dedicada a la profesionalización y la internacionalización de la industria creativa latinoamericana, mediante iniciativas que buscan impulsar proyectos de animación, cómic y videojuegos, así como conectar a sus creadores con mercados y productores internacionales.

La venta de pases y la información sobre el programa completo pueden consultarse en el sitio oficial elfestival.mx.