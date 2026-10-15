“Street Fighter”: La mejor adaptación en acción viva de un videojuego

Con toda la nostalgia de las máquinas de videojuegos de las arcadias de los años 90, llega a la pantalla la que, en mi humilde opinión, es la mejor adaptación de un videojuego a una película de acción real.

Street Fighter

Pero entremos en contexto. Street Fighter es una serie de videojuegos de lucha creada por la empresa japonesa Capcom. El primer título apareció en 1987 para máquinas arcade y gozó de cierta popularidad, pero fue su continuación, Street Fighter II, lanzada en 1991, la que causó una verdadera revolución y provocó el boom de los juegos de lucha en los salones recreativos, conocidos como arcadias. Además, definió la mitología de la franquicia.

Se vendieron millones de copias de sus versiones caseras para consolas en todo el mundo. A esta segunda entrega le siguieron múltiples versiones, secuelas, crossovers con personajes de otras franquicias, como Marvel Comics o SNK, películas, series de televisión y todo tipo de merchandising.

Street Fighter

La historia del primer Street Fighter (1987) nos presenta los orígenes de sus protagonistas. Ryu es un joven artista marcial japonés entrenado en el estilo Ansatsuken por su maestro Gouken. Su eterno rival es el estadounidense Ken Masters, un peleador vanidoso, pero con una técnica impecable.

En el primer Torneo Mundial (World Warrior), Ryu llega a la final y se enfrenta al campeón invicto, Sagat, un maestro tailandés del muay thai. Al borde de la derrota, Ryu es consumido brevemente por el Satsui no Hado, una energía oscura y asesina, y conecta un Shoryuken contra Sagat, dejándole una enorme cicatriz en el pecho.

Street Fighter

Sagat pierde el título y jura vengarse de Ryu, lo que facilita su posterior reclutamiento por parte de la organización criminal Shadaloo.

Con semejante éxito, una película de acción real era cuestión de tiempo. Así, en 1994 se estrenó la primera adaptación cinematográfica de Street Fighter, protagonizada por Jean-Claude Van Damme como Guile. Aunque fracasó en taquilla, actualmente es considerada una película de culto. También contó con la cantante Kylie Minogue como Cammy e incluyó la última actuación cinematográfica del célebre actor Raúl Juliá como el villano M. Bison.

Street Fighter

En 2009 llegó otra adaptación, “Street Fighter: La leyenda de Chun-Li”, protagonizada por Kristin Kreuk, la misma actriz de la serie “Smallville”. Una película malísima y completamente olvidable.

Pero ahora, por fin, con este nuevo estreno se le hace justicia al videojuego y se nos entrega a los fans —entre los que me incluyo— una película digna.

La historia retoma elementos de la primera entrega y sigue los cánones de Street Fighter II, cuando se les da mayor profundidad a los personajes y se construye una historia alrededor de cada uno.

Street Fighter

La narrativa es bastante ágil y la historia está ambientada en 1993. Los distanciados peleadores Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) vuelven a entrar en combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para participar en el próximo World Warrior Tournament: un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia. Sin embargo, detrás de esta batalla campal se esconde una conspiración mortal que los obligará a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y si no lo consiguen… ¡GAME OVER!

Street Fighter

Dirigida por Kitao Sakurai, “Street Fighter” llevará las batallas de las máquinas arcade a la pantalla grande, con escenas y escenarios clásicos prácticamente sacados del videojuego. En el tráiler ya pudimos ver, por ejemplo, la escena de Ken y el auto. Y, por si fuera poco, durante las peleas veremos combos imposibles, hadokens, patadas giratorias y los sonidos clásicos que los fans identificarán de inmediato, además de todos nuestros personajes favoritos.

Street Fighter

Cuando se anunció el elenco de la película, los fans no podían creer los nombres que se manejaban. Incluso en redes sociales se llegó a pensar que se trataba de noticias falsas, pero, afortunadamente, se confirmó la participación de todos estos actores y personalidades:

Andrew Koji como Ryu; Noah Centineo como Ken Masters; Callina Liang como Chun-Li; Cody Rhodes, el famoso luchador de la WWE, como Guile; Vidyut Jammwal como Dhalsim; David Dastmalchian como M. Bison; 50 Cent, sí, el rapero, como Balrog; Jason Momoa, el eterno Aquaman, como Blanka; Orville Peck como Vega; Hirooki Goto como E. Honda; Roman Reigns como Akuma; Andrew Schulz como Dan Hibiki; Eric André como Don Sauvage; Olivier Richters como Zangief; Mel Jarnson como Cammy; Rayna Vallandingham como Juli; Alexander Volkanovski como Joe, y Kyle Mooney como Marvin.

Street Fighter

Cabe señalar que el director Kitao Sakurai no dejó toda la acción en manos de los gráficos por computadora. Los actores se sometieron a un duro entrenamiento para dar lo mejor de sí en las escenas de pelea, por lo que buena parte de lo que veremos se realizó de manera orgánica.

Habrá quien califique la película como un exceso de fan service, pero, de hecho, está construida para satisfacer a los seguidores de la franquicia y transportarnos a aquellos días en los que gastábamos el cambio de las tortillas en las «maquinitas» y librábamos batallas épicas. Ese es precisamente el efecto que busca esta nueva entrega.

La acción es vertiginosa y hasta se da tiempo para regalarnos algunos gags de humor. El vestuario es prácticamente idéntico al del videojuego, un detalle que se agradece.

Street Fighter

Recomendable para los cinéfilos amantes del cine de acción y los gamers en general. ¡Nos vemos en el cine!

DATOS

Los invito a checar mis páginas de Facebook, CINÉFILO HD y COMICTLÁN TV, donde platico sobre cine de superhéroes y de culto, además de compartir promociones y obsequios.