Últimos días para descubrir la cosmovisión wixárika en el MUSA

La cosmovisión del pueblo wixárika y su universo de símbolos y espiritualidad están a unos días de despedirse del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), donde la exposición “Niérika. Visiones de la creación. José y Fidencio Benítez” ofrece una experiencia inmersiva que permite acercarse a la creación del mundo desde la mirada de esta cultura.

Niérika. Visiones de la creación. José y Fidencio Benítez

La muestra concluirá el próximo domingo 18 de octubre y reúne, por primera vez en un mismo espacio, los murales “Kiekari Muyu Tawewitsie (La creación del mundo)” y “Kiekari Xakaariyari (El cuerpo del mundo)”, dos obras que expresan la relación entre el universo, el cuerpo y la dimensión espiritual en la tradición wixárika.

Niérika. Visiones de la creación. José y Fidencio Benítez

Cada composición está integrada por 21 piezas. Los murales llegaron al MUSA desde el Centro Universitario del Norte y el Centro Universitario de Tlajomulco, ambos pertenecientes a la Universidad de Guadalajara, lo que hace de esta reunión una oportunidad especial para apreciar las obras en conjunto.

A través de sus formas y lenguaje simbólico, la exposición invita a observar el arte más allá de lo visual y reconocer las maneras en que los pueblos originarios interpretan el origen y el sentido de la existencia.

Niérika. Visiones de la creación. José y Fidencio Benítez

Quienes aún no han recorrido la muestra pueden visitarla con entrada gratuita en el MUSA.

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