Canciones para la luna

Como todos sabemos, las lunas de octubre son las más bonitas y espectaculares del año, por lo que este Cromañón va dedicado a canciones que tienen a la Luna como protagonista.

Creedence

• El grupo estadounidense Creedence Clearwater Revival lanzó en 1969 como sencillo su rolita “Bad Moon Rising”, uno de sus éxitos que contribuyeron a su internacionalización, pues alcanzó el segundo puesto en las listas de Billboard en Estados Unidos y el primero en Gran Bretaña. La canción es una composición de John Fogerty y nos habla de acontecimientos que anticipan el apocalipsis. Ha sido grabada por más de 20 artistas de diferentes géneros musicales. “I see the bad moon arisin’. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightnin’. I see bad times today”.

• “Baños de luna” es una canción de Los Pitufos con el Padre Abraham, de 1982, incluida en un disco que, en muchas casas con niños de aquella época y de los años posteriores, no dejaba de sonar. Es una de las canciones que, además de ser de las que más me gustan de estos seres azules, me parece que tiene buen ritmo y una recomendación muy razonable: tomar baños de luna, que son muy buenos para algo que no se sabe qué es, pero que te harán sentir mejor. “Con baños de luna tú te encontrarás mejor. Tómalos de noche cuando se haya ido el sol. Los pitufos saben que son buenos, ¿para no sé qué? Los baños de luna, pues, te sentarán muy bien”.

• “Canción de bañar la luna” es otra hermosa canción escrita para los chamacos, pero que todos podemos disfrutar. Es original de María Elena Walsh y apareció por primera vez en su disco de 1963, titulado “Canciones para mí”. A lo largo de tantos años, ha sido interpretada y grabada por muchos artistas, entre los que destacan las versiones de Rosa León, el grupo Cielo Arriba, el dueto Las Magdalenas y la versión roquera de Luis Delgadillo y Los Keliguanes. Más que una canción, es un cuento musicalizado que, además de ser un carnavalito, podría parecer una rolita japonesa por la manera en que se canta, imitando el sonido del shamisen. De hecho, también se conoce como “La japonesa”. “Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siu Kiu”.

Jonathan King

• Escrita y grabada en 1965 por su autor, Jonathan King, “Everyone’s Gone to the Moon”, es decir, “Todos fueron a la Luna”, fue lanzada cuando King todavía era estudiante en Cambridge. Según el autor, esta canción pretendía ser una sátira de las canciones y los escritos de Bob Dylan, caracterizados por sus letras significativas. La letra ofrece una crítica social y filosófica sobre la alienación y la distancia emocional. ¿Qué pasará con la Tierra si todos se han ido a vivir a la Luna? “Streets full of people, all alone. Roads full of houses, never home. Church full of singing, out of tune. Everyone’s gone to the moon”.

• “Luna” es el nombre de una canción y un álbum del asturiano Víctor Manuel, publicados en 1980. Creo que es una de las mejores canciones que se le han dedicado a la Luna. A principios de los años ochenta, Víctor Manuel pasaba por un gran momento creativo, lo que se reflejó en los discos de aquellos años y en sus canciones, en las que se atrevió a utilizar ritmos poco convencionales en sus trabajos anteriores, con muy buenos resultados. Prueba de ello es esta canción, con un ritmo cercano al reggae que de inmediato nos remite a una playa con la Luna iluminando el paisaje. “Cansado estoy de ladrarte, Luna, cansado estoy de mirarme en ti. Si voy, si vengo, siempre me juzgas, decides siempre por ti y por mí. Suelta la rienda, por favor, que apenas puedo ser quien soy”.

• Carlos Castellano Gómez escribió más de dos mil canciones, entre las que se encuentra “Luna enamorada”, conocida y grabada por varios intérpretes desde finales de los años setenta. Nos cuenta la historia de amor entre un gitano y la Luna. Una de las interpretaciones que más me gustan es la de El Consorcio, ya saben, el grupo formado por exintegrantes de Mocedades, que la grabó en el disco “Lo que nunca muere”, en 1994.Los autores de la canción son Ángel Ortiz de Villajos, Leocadio Martínez Durango y Mariano Bolaños. “Dicen que tiene la luna, lunita clara, luna lunera, amores con un gitano que la camela, que la camela”.

Atahualpa Yupanqui

• “Luna tucumana” es una de las canciones más emblemáticas del folclor argentino. Fue escrita por Atahualpa Yupanqui y musicalizada por su mujer, la pianista Paula Nenette Pepín, quien, debido a la tradición machista de aquella época —finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta—, publicó sus composiciones junto con él bajo el seudónimo de Pablo del Cerro. Atahualpa compuso esta canción en honor a la Luna que, en la provincia de Tucumán, lo acompañó durante los viajes que realizó a caballo y en mula a lo largo de diez años, de Tucumán a Tafí del Valle. A lo largo de la historia, ha sido interpretada por una gran cantidad de músicos, entre los que destacan Los Chalchaleros, Mercedes Sosa, Piero y Los TucuTucu. “Yo no le canto a la luna, porque alumbra nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí”.

• “Mi luna azul”, además de ser una de mis canciones favoritas dedicadas a la Luna, está interpretada por Emilio Aragón, David Broza y Juan Luis Cano, y apareció en el disco “Infancia olvidada”, en 2003. Se trata de un álbum especial a favor de una infancia feliz y libre para todos los niños, una iniciativa de la SGAE (Sociedad General de Autores) en España. Todas las ganancias obtenidas por la venta del disco se destinaron a PLAN, una ONG que combate la pobreza infantil. El disco contiene 13 temas, algunos ya conocidos, pero en nuevas versiones, y otros, como esta canción que nos ocupa, escritos para la ocasión. Si quieres una hermosa canción para dedicarles a tus chamaquitos, esta es la mejor. “Cuando el sol se esconde, la luna se enciende y es mi lámpara, mirara ria. Porque mi luna es tan inquieta que sueña con iluminar nuestro planeta azul”.

Cat Stevens

• Nos vamos hasta 1970, año en que Cat Stevens lanzó su sencillo “Moonshadow”, o lo que es lo mismo en español, “Sombra de luna”, que con el tiempo el autor reconoció como su favorita entre sus canciones antiguas. La canción surgió del recuerdo de cuando, siendo niño en España, vio por primera vez la Luna sin farolas alrededor y pudo observar la sombra que la luz lunar proyectaba de su cuerpo. Le pareció algo mágico y fascinante que nunca antes había notado, pues vivía en una ciudad de Inglaterra con muchas luces artificiales. “Yes, I’m bein’ followed by a moonshadow, moonshadow, moonshadow. Leapin’ and hoppin’ ona moonshadow, moonshadow, moonshadow”.

• Al dejar el grupo The Monkees, Michael Nesmith tuvo una carrera musical sólida junto a la banda que se hacía llamar The First National Band. Su mayor éxito fue esta canción de 1970, titulada “Silver Moon”, que en español significa “Luna de plata”. El tema se desprendió de su segundo disco, “Loose Salute”. Combina el sonido clásico del country rock con un toque animado y matices tejanos, que reflejan las raíces de Nesmith en Houston, Texas. “Standing in the lonely light of the silver moon. Looking over maps of memories for the road. Standing in the lonely light of the silver moon. With the unexpected destination of my home”.

FRASE

“La Luna no tiene luz propia, pero aun así ilumina al mundo. A veces, el alma hace lo mismo”.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas Crónicas del Cromañón, todos los jueves, de las 21:00 a las 22:30 horas, por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), con pura música fine.