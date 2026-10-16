Exhibirán 600 vehículos en la Expo Automóviles del Mundo

La pasión por los motores y la historia del automóvil se reunirán este 17 y 18 de octubre en la quinta edición de la Expo Automóviles del Mundo, que tendrá como sede las áreas verdes de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en Zapopan.

Expo Automóviles del Mundo 2026

El encuentro rendirá homenaje a don Salvador López Chávez y tendrá entre sus principales atractivos la exhibición del Benz Patent-Motorwagen, considerado el primer automóvil de la historia, además de una colección de alrededor de 600 vehículos.

La exposición ofrecerá también música y zonas de comida, con actividades pensadas para disfrutar en familia y acercarse a la evolución de la industria automotriz a través de modelos de distintas épocas.

Expo Automóviles del Mundo 2026

Programa del sábado 17 de octubre

09:15 horas: Apertura de los estacionamientos de la UAG.

09:45 horas: Apertura de taquilla.

10:00 horas: Apertura de puertas al público.

11:00 horas: Presentación musical de Dealer Band.

12:00 horas: Destape de automóviles.

13:00 horas: Acto protocolario de inauguración.

13:30 horas: Presentación de la Orquesta de Viento de Zapopan.

14:30 horas: Inauguración y recorrido por el pabellón dedicado a don Salvador López Chávez.

15:30 horas: Subasta.

16:30 horas: Inauguración oficial del pabellón Mercedes.

17:00 horas: Segunda presentación de Dealer Band.

17:30 horas: Cierre de taquilla y evento musical.

18:00 horas: Fin de las actividades del sábado.

Programa del domingo 18 de octubre

09:15 horas: Apertura de los estacionamientos de la UAG.

09:45 horas: Apertura de taquilla.

10:00 horas: Apertura de puertas y presentación de Gargamel Band.

11:00 horas: Inauguración del pabellón de combis.

11:30 horas: Inauguración del pabellón de motos BMW Vintage.

12:00 horas: Presentación de Gargamel Band.

13:00 horas: Presentación del Chrysler Coupé 1930.

13:25 horas: Reconocimiento a pilotos por los 60 años de Trans Am México.

14:00 horas: Presentación de la Orquesta de Viento de Zapopan.

15:00 horas: Visita al pabellón de autos históricos Trans Am.

15:30 horas: Subasta.

16:30 horas: Fotografía oficial.

16:40 horas: Reconocimiento a clubes participantes.

17:00 horas: Premiación de los 20 autos más destacados, motocicleta y mejor automóvil de la V Expo Automóviles del Mundo.

17:30 horas: Cierre de taquilla.

18:00 horas: Fin de actividades y desaforo.

Boletos: https://boletomovil.com/artista/expo-automoviles-del-mundo?utm_source=chatgpt.com

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