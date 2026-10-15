Breve repaso de algunos de los exponentes más importantes de la dramaturgia

Teatro Degollado

La dramaturgia es un género literario que ha sido cultivado por grandes autores de todos los tiempos y de diferentes países.

A continuación haré un breve repaso de algunos de los más importantes, empezando obviamente por Shakespeare. Otro escritor inglés también popular fue Oscar Wilde.

Entre los españoles aparecen desde Cervantes -que también escribió obras de teatro y breves piezas teatrales denominadas Entremeses- hasta Calderón de la Barca y García Lorca, entre otros.

Dentro de los franceses tenemos a Molière y a Eugène Ionesco; en Alemania, a Goethe.

Norteamericanos hay varios: Arthur Miller, Tennessee Williams, Eugene O’Neill y más.

Mexicanos: La pionera es Sor Juana Inés de la Cruz, de la Época Colonial. De los contemporáneos Luis G. Basurto, Víctor Hugo Rascón Banda, Hugo Argüelles, Vicente Leñero y Elena Garro.

DRAMATURGIA EN JALISCO

Los escritores jaliscienses más importantes: Rulfo, Arreola y Yáñez, fueron narradores.

En la actualidad, específicamente en Guadalajara, los escritores jóvenes o con trayectoria, siguen la misma tendencia: narradores o poetas. Los dramaturgos son excepción, quizá por la dificultad de llevar sus obras a escena.

Sin embargo, hay una tradición de dramaturgos. Uno de los más destacados fue Ignacio Arriola, un intelectual de la generación de Ernesto Flores. Nacho es una de las mentes más brillantes que he conocido.

De los actuales se encuentran Efraín Franco, quien presentará su nuevo libro Porca Miseria, publicado por la editorial Tzapotlatena, de Zapotlán, que dirige el doctor Carlos Axel Flores, en la colección Ilustres de Jalisco. Otro autor destacado en el género es Dante Medina, quien está llevando su obra Teatro Completo, en varios países de Europa.

Dramaturgas reconocidas también fueron Consuelo Pruneda y Vivian Blumenthal. Vivian murió joven, pero un teatro lleva su nombre como reconocimiento.

Entre los más noveles igual se encuentra Jorge Fábregas, que ha presentado sus obras incluso fuera de México y es maestro del taller de Dramaturgia de la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara.

Comparada con la Ciudad de México, en nuestra metrópoli aparentemente hay pocos actores, directores y productores, pero cabe mencionar a Rafael Sandoval, quien fue director de la extinta Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara, y presentó un repertorio clásico de varias puestas en escena.

Como productor, el licenciado Ignacio Bonilla ha impulsado el teatro en Jalisco durante años.

Y finalmente, como actriz, tiene un lugar especial Magdalena Caraballo.

Ya había comentado con anterioridad que aunque en la capital de la República el panorama teatral está más consolidado y profesionalizado, en nuestro estado tenemos también una escena sólida y de calidad con grupos de teatro independientes que se esfuerzan para atraer público a las butacas.

Un grato ejemplo es el Teatro Nómada o Taller de Perfeccionamiento Actoral, fundado hace doce años, cuyo director es José Jaime Argote, y uno de sus integrantes es el actor y recientemente alumno del taller de Dramaturgia en la SOGEM, Gonzalo Cordero.

Ese taller teatral está presentando aquí en Guadalajara, una adaptación de Un Enemigo del Pueblo del autor noruego Henrik Ibsen

La enemiga del pueblo es una versión contemporánea del texto de Henrik Ibsen situada en un contexto mexicano actual: el conflicto que surge cuando una médico revela que las aguas termales que sostienen la economía de su comunidad representan un riesgo para la salud pública.

La enemiga del pueblo tendrá 4 funciones los domingos 18 y 25 de octubre y 1 y 8 de noviembre a las 17:00 hrs, en la sala de cámara del Teatro Degollado. Los boletos pueden encontrarse a la venta en la taquilla del teatro