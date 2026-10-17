Enllamas: una galería independiente que busca acercar el arte a nuevos públicos

En una antigua bodega de Guadalajara, entre talleres de artistas y espacios dedicados a la creación, la galería Enllamas construye su propia manera de acercarse al arte contemporáneo.

De izquierda a derecha: La artista Erre, y el equipo detrás de Enllamas: Constanza Fernández, Ana Alcántar y Felipe Manzano

Al frente están Ana Alcántar y Constanza Fernández, quienes encontraron en este lugar la oportunidad de impulsar nuevas voces y acercar sus propuestas a públicos que quizá todavía no se reconocen como parte del mundo artístico.

Felipe Manzano también forma parte del equipo detrás de Enllamas. Artista y especialista en museografía, trabaja junto con Ana Alcántar en el montaje de exposiciones y el embalaje de obras de arte, una experiencia que ha contribuido a dar forma al proyecto. Su estudio se encuentra en la misma zona que la galería, por lo que su trabajo convive de manera cotidiana con el de otros creadores. Esta cercanía con los procesos de producción, traslado y exhibición de las piezas aporta al espacio una perspectiva que conecta la gestión cultural con las necesidades prácticas de los artistas

Con apenas dos años de trayectoria, el proyecto ha pasado de organizar exposiciones itinerantes a establecerse en un espacio fijo. Su intención, explican sus fundadoras, es abrir las puertas tanto a artistas emergentes como a creadores que ya cuentan con una trayectoria, sin limitarse a una sola generación o lenguaje artístico.

Galería Enllamas

Coleccionar arte sin sentirse ajeno

Para Alcántar y Fernández, una parte importante de su trabajo consiste en acercar el arte a personas que desean comenzar una colección, pero que pueden percibirla como una actividad exclusiva, costosa o difícil de entender.

“Queremos lograr lo mismo, que es impulsar a los artistas jóvenes, mexicanos e internacionales, y dar a conocer a la gente que empezar una colección y ser coleccionista no es algo complicado ni tiene que ser excesivamente caro”, comparten.

La idea es que artistas y coleccionistas puedan desarrollar sus trayectorias de manera paralela: que quienes adquieren sus primeras piezas crezcan junto con los creadores y que el arte forme parte de su vida cotidiana, sin que sea necesario conocer de antemano los códigos del mercado artístico.

La galería también busca generar públicos jóvenes, interesados en propuestas frescas y distintas maneras de relacionarse con la creación contemporánea. Para ello, combina el trabajo con artistas que comienzan su recorrido con la colaboración de otros que ya tienen experiencia.

Galería Enllamas

Una bodega convertida en punto de encuentro

El carácter de Enllamas también está ligado al lugar que ocupa. La galería surgió a partir de una bodega que inicialmente funcionaba como espacio de trabajo y almacenamiento. Su ubicación y las posibilidades del inmueble llevaron a sus fundadores a imaginar una sala de exhibición dentro de ese entorno.

El espacio conserva parte de esa identidad industrial, alejada de la imagen convencional de una galería. Además, se encuentra en una zona donde coinciden talleres y estudios de artistas, lo que contribuye a crear un punto de encuentro para quienes participan en la escena cultural de Guadalajara.

Alcántar cuenta con formación en artes visuales y experiencia en gestión cultural, museografía y montaje de exposiciones, además de trabajar en el embalaje de obras. Fernández, por su parte, tiene formación en comunicación y ha crecido cerca de distintos ámbitos del arte. Su encuentro profesional derivó en una afinidad de intereses que dio origen al proyecto.

Enllamas funciona de manera independiente y autogestiva, sin depender de apoyos externos, de acuerdo con sus fundadoras. Su programación contempla entre cuatro y cinco exposiciones al año, con artistas locales, nacionales e internacionales. Algunos creadores son invitados directamente por la galería; otros llegan mediante recomendaciones, contactos compartidos o redes sociales.

La apuesta de Enllamas va más allá de ofrecer un lugar para exhibir obras: busca construir una relación duradera entre artistas, público y coleccionistas, y demostrar que acercarse al arte puede comenzar con algo tan sencillo como entrar a una bodega y detenerse a mirar.

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