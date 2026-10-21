El terror vuelve a casa

El miedo vuelve a casa y promete hacerlo a lo grande. Después de una larga espera y de recorrer diversas ciudades de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México, Scream Park regresa a Guadalajara y, especialmente, a la emblemática Mansión Clover Lawn, el lugar donde comenzó su historia en 2014.

Scream Park 2026

Reconocido por sus creadores como el primer y más divertido parque temático de Halloween en México, este concepto celebra su séptima edición en Guadalajara con una propuesta que combina entretenimiento, suspenso, espectáculos y una producción que apuesta por la calidad en cada detalle.

Del 15 de octubre al 15 de noviembre, la mística Mansión Clover Lawn, ubicada en avenida La Paz 1811, se transformará nuevamente en el escenario de esta experiencia que promete despertar los sentidos y poner a prueba hasta a los más valientes.

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Emory Valero, director de Scream Park, destacó que este regreso representa mucho más que una nueva temporada, pues significa volver a las raíces de un proyecto que abrió camino a este tipo de entretenimiento en la ciudad.

“Sabemos que en nuestra ausencia han surgido muchas imitaciones, pero ya estamos de regreso”, expresó Valero, quien aseguró que el ingenio, la creatividad y la calidad de la producción son los elementos que distinguen a Scream Park de otras propuestas.

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El director recordó que el equipo detrás del parque desarrolla conceptos de entretenimiento temático en Guadalajara desde 2012, por lo que cuenta con una amplia trayectoria en la creación de experiencias para el público.

Y es que Scream Park no se limita a ser una tradicional casa del terror. Su propuesta va mucho más allá, con cuatro atracciones, un recorrido histórico y tétrico por la mansión, un bar temático y espectáculos protagonizados por célebres y escalofriantes personajes.

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“No solo somos una casita de terror, somos un concepto con múltiples shows, pop-up bar y personajes con máscaras y vestimentas de alta definición”, señaló Valero.

La ambientación, la caracterización de los personajes y el cuidado de los detalles forman parte de la identidad de este parque, que busca sorprender a sus visitantes y sumergirlos en una atmósfera donde el miedo y la diversión van de la mano.

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En esta ocasión, el regreso cobra un significado especial, pues la histórica casona, situada en una de las colonias más atractivas de Guadalajara, recupera el protagonismo que tuvo cuando Scream Park abrió sus puertas por primera vez.

Con más de una década de historia, una gira por distintas ciudades y una propuesta que sus creadores consideran pionera en su género, Scream Park está listo para demostrar por qué su concepto de terror sigue vigente.

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La invitación está hecha: la Mansión Clover Lawn volverá a abrir sus puertas al miedo, con experiencias que prometen hacer gritar hasta a los más valientes.

La pregunta es: ¿te atreves a vivirlo?

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