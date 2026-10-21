Tocando bajo: G. Tracks

Estos son algunos de los bajistas del rock mexicano que más me gustan: Sabo Romo, de Caifanes; Quique Rangel, de Café Tacvba, y Federico Fong, de La Barranca, entre muchos otros. Ya saben, en gustos se rompen géneros.

Ahora toca hablar de un músico que forma parte de Elefante y que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un maestro de su instrumento: G. Tracks.

G. Tracks (MARIA FERNANDA A. SUAREZ)

Destacado bajista, compositor y productor musical mexicano, cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la industria de la música latina. Como miembro fundador de Elefante y responsable de buena parte del groove de la banda, ha recorrido escenarios y arenas de México, Estados Unidos, Canadá y Europa con una de las agrupaciones de pop-rock más reconocidas de Latinoamérica, que ha cosechado diversos galardones y nominaciones al Latin Grammy.

Su talento va más allá de los escenarios. También se ha desempeñado como productor de estudio, compositor y director creativo, con trabajos para artistas internacionales y bandas sonoras para televisión en Centro y Sudamérica.

Con formación en algunas de las instituciones musicales más prestigiosas de México, G. Tracks combina precisión técnica, profundidad melódica y un tono potente que define su estilo.

Pero un gran músico no solo necesita talento: también debe cuidar su instrumento y elegir las mejores cuerdas. Y G. Tracks no es la excepción.

G. Tracks

Las cuerdas de G. Tracks

Las cuerdas DR Strings son parte de su equipo. La marca ofrece distintas líneas para encontrar el sonido adecuado según las necesidades de cada bajista:

Hi-Beam™: fabricadas en acero inoxidable, ofrecen graves profundos y potentes, además de agudos limpios y brillantes.

fabricadas en acero inoxidable, ofrecen graves profundos y potentes, además de agudos limpios y brillantes. Red Devils™ y Black Beauties™: cuerdas con recubrimiento que buscan prolongar su vida útil sin sacrificar el tono ni la respuesta dinámica.

cuerdas con recubrimiento que buscan prolongar su vida útil sin sacrificar el tono ni la respuesta dinámica. Hi-Def Neon™: disponibles en rojo, azul, blanco y verde, combinan un sonido brillante con una apariencia llamativa sobre el escenario.

disponibles en rojo, azul, blanco y verde, combinan un sonido brillante con una apariencia llamativa sobre el escenario. Dragon Skin+™, Black Dragon™ y Pink Dragon™: cuerdas recubiertas que destacan por su resonancia, balance y distintas posibilidades sonoras.

G. Tracks (MARIA FERNANDA A. SUAREZ)

¿Por qué ama G. Tracks las cuerdas DR Strings?

El propio músico explica qué lo ha mantenido ligado a la marca durante tantos años:

“Conocí las cuerdas DR casi desde el inicio de mi carrera profesional y las he usado hasta la fecha. Con los años, descubrí que DR es un negocio familiar que realmente ama la música y está totalmente comprometido no solo con la perfección de sus cuerdas hechas a mano, sino también con una atención personalizada imbatible que te hace sentir el calor de unirte a una verdadera familia.

“DR Strings se adapta a la perfección a mi identidad sonora. Mi sonido es inherentemente potente y con mucho cuerpo, pero estas cuerdas entregan un brillo inigualable en los medios-altos, que mantiene todo increíblemente claro y definido.

G. Tracks

“Esta dualidad crea una combinación única de puro poder (power) y una articulación nítida que define mi sonido característico. También me encanta su serie de cuerdas de colores, que añade un toque visual divertido y vibrante al escenario sin sacrificar un tono increíble.

“Utilizo todas estas series dependiendo del proyecto específico y las alterno en mis diferentes bajos para lograr el carácter perfecto, ya sea grabando en el estudio o tocando en giras internacionales.

“Después de usarlas durante tanto tiempo, convertirme oficialmente en parte de la familia DR es un sueño hecho realidad. Un agradecimiento muy especial a Camilla, Anthony y, por supuesto, a Steve, por hacer todo esto posible, y especialmente por su increíble atención al detalle al proporcionarme juegos personalizados adaptados precisamente a mi configuración única de cinco cuerdas, de Mi a Do (.030-.105).

“Ese nivel de cuidado es simplemente inigualable”.

En vivo con Elefante

Elefante celebra su 30 aniversario con una gira que llegará a la Arena Guadalajara el próximo 29 de octubre.